日股早盤暴跌逾10% 日本央行緊急救市

由於美國道瓊指數在 12 日出現史上最大降幅，日本東京股市在週五 (13 日) 開盤後隨即出現大跌，日經 225 指數在盤中出現逾 10% 跌幅，重挫超過 1800 點，也是近 30 年來的最大降幅。

該指數在日本時間週五 (13 日) 上午大跌超過 1800 點，隨後小幅收斂跌勢，截至 10 時許，暫報下跌 9.39% 至 16817.26 點，不僅跌破 17000 點大關，也創下近 3 年 4 個月來新低。

日經 225 指數走勢日線圖 (圖片：Google)

會出現這樣的現象，主要原因在於美國道瓊指數在 12 日暴跌 2352.6 點，跌幅高達 9.9%，創下歷年單日最大跌幅。另外在歐股方面亦同樣出現 10% 跌幅，均造成投資人信心不足。

東京股市在 13 日出現重挫，日本央行也在週五 (13 日) 上午決定以 2 週期限的條件，在公開市場操作投入 5000 億日圓資金。

而上次日本央行也同樣在上週二 (3 日) 的時候，於公開市場操作投入了相同金額。希望透過對金融機關的支援，來讓因為武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的擴大而受到影響的日本金融市場、企業活動，以及個人消費，能夠因此稍微平穩。

日本東證 1 部在日本時間 13 日的 10 點過後，有超過 99% 的個股下跌。迅銷 (9983-JP) 在盤中出現 8.7% 的跌幅更新去年以來新低，軟銀 (9984-JP) 也在盤中出現 7.24% 跌幅，都在盤中維持著下滑走勢。