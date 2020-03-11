看好川普出招！小摩：美股賣過頭 經濟衰退風險被誇大

摩根大通 (J.P. Morgan) 認為，在 Fed 和美政府出手相助下，金融市場應該能自近期的拋售中復甦，因為美股已經將尚未發生的最糟糕情況入價，有了財政和貨幣刺激措施後，風險 / 回報率將會改善。

摩根大通首席美股策略師 Dubravko Lakos-Bujas 週二表示，「市場走得太前面了，且已經將過度不利的情勢入價，因此假設我們及時獲得強勁的對抗政策，加上武漢肺炎 (COVID-19) 疫情在未來幾週達到高峰，風險 / 回報率將會改善。」

近期武漢肺炎疫情擾亂市場，迫使投資者盲目評估消費者需求和供應鏈中斷的影響，更添亂的是，週末俄國和 OPEC 原油價格戰儼然開打，致使原油商品一夜暴跌近 25%，美股三大指數均較近期高點下降 16% 以上，隱約靠近熊市領域。

道指週一崩跌 2000 點以上，創下金融危機以來最大單日跌幅，而 S&P 500 和納斯達克綜合指數當日分別重挫 7.6% 和 7.3%。

摩根大通表示，根據歷史記錄，如此大規模的市場拋售通常意味著未來 12 個月內有 65％至 75％的經濟衰退可能性。

「儘管現在仍對基本面實際衝擊程度不甚清楚，但許多現正模擬的經濟衰退情景，其拋售的速度和強動已經動搖了投資者的信心。」Lakos-Bujas 說。

除了上週緊急降息以外，市場普遍預期下週 FOMC 會議上也會再降息。摩根大通認為 FOMC 可能會降息至 0，但市場較沒那麼悲觀，多數認為最有可能的情況是削減 75 個基點。

此外，為了抵銷武漢肺炎疫情的負面衝擊，美政府正構思減稅救市措施，這也讓美股週二反漲，道瓊再猛漲 1100 點以上。

「政策的支撐力最終應該會超越疫情。」摩根大通重申今年年底 S&P 500 目標價 3400 點的說法。

反彈？

摩根大通也指出，儘管武漢肺炎導致市場暴跌，抹去了 S&P 500 兩年多來上漲的程度，但以歷史記錄來說，「程度大約相當或更糟糕的單日拋售過後，未來 1 週前景收益中值 + 4%，未來 12 個月則達 + 17%。」

「要記住的重要一點是，急劇拋售也是市場結構脆弱的症狀，可能會放大價格上行和下行空間，波動性衝擊發生時，也會伴隨流動性的崩潰以及系統性投資組合的大量強制拋售。」

Cramer：我又敢買股了

同樣滿意美政府端出牛肉的還有 CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer，他週二表示，在川普總統公開承認有必要為勞工和小企業推出減輕武漢肺炎衝擊的政策後，他對於進場買股更加安心。

「這是今天其中一件真的能讓一切好轉的事情，就是政府意識到他們得做一些事了。」Cramer 說。

「他們把一切放到位，小心地避開以防情況惡化，雖然我不知道會是什麼，但一定是個大舉動。」