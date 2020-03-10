史上第三差! 美股標普500 ETF重跌7.8%

沙烏地阿拉伯向俄羅斯發動價格戰，全球油價腰斬，美股週一 (9 日) 開盤大幅下挫，標普 500 ETF 暴跌 7.8%，創下史上第三差開盤價，過去最慘的交易價分別發生在 2008 年 10 金融海嘯和 2001 年 9 月的 911 恐怖攻擊。

週一 (9 日) 標普 500 寫下金融危機以來最慘單日跌幅 7.6%。而 SPDR S&P 500 ETF (SPY-US) 開盤重跌 7.8%，為史上第三慘。

SPDR S&P 500 ETF 走勢 (圖片: Investing)

Bespoke Investment Group 創辦人 Paul Hickey 表示，本週一 (9 日)SPDR S&P 500 ETF 開盤便下挫 7.8%，Hickey 他為此列舉了過去兩次股災時期的美股與 ETF 表現。

2001 年 9 月 17 日，是當年 911 恐攻後，美股重新開市交易日，當時的 SPDR S&P 500 ETF 開盤慘跌 8.2%；而美股標普 500 指數下跌了 5.2%，重新開盤後一週，該指數下跌 3.5%，不過當月卻上漲了 5.5%。

而在 2008 年 10 月 24 日金融危機時期，雷曼兄弟破產倒閉之際，該 ETF 開盤便下滑 8.3%，美股標普則在當日下跌了 5.1%。

不過金融危機後一週，標普 500 卻上漲了 11.2%，又再一個月後下跌 2.3%，不過一年後，2009 年 10 月 SPDR S&P 500 ETF 卻漲了 22.8%。

Hickey 表示，投資人需要習慣美股近期的疲軟，他說道：「我們將下週持續看到股市疲軟，估計下月也是同樣走勢，股市波動會越來越劇烈，且股價將持續下探新低」

標普 500 指數目前已從 2 月創下的歷史高點下跌了 17% 以上，Hickey 認為，如果跌幅達到 20%，則意味著美股牛市已經結束，真正陷入熊市。

「但我並不訝異如果美股跌超過 20%，過去兩次都曾超過這個數字」

這是標普 500 自 1997 年來，第二次觸發美股融斷機制，上一次是 1997 年 10 月 27 日的亞洲金融風暴，當時美股兩度暫停交易，最後提前收盤。