美股何時止血？ 伊爾艾朗：觸底前先跌三成

經濟學家伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 週一 (9 日) 表示，美股可能從 2 月觸及的歷史高點下跌多達三成，才會觸底，建議散戶投資人再等等，別急著進場。

伊爾艾朗在 CNBC 節目中說，道瓊工業指數會歷史高點回跌 20-30%，才會觸底。「棘手的情況還會持續一段時間。我建議多數投資人先在場邊觀望，不要恐慌。機會一定會出現，只不過不是現在。」

武漢肺炎疫情剛開始對美股造成影響時，伊爾艾朗曾在 2 月 3 日建議投資人「壓抑逢低買近的衝動」，至今立場不變，上個月底形容肺炎疫情和過往一般的經濟危機不同。他週一重申此立場，表示「經濟一但突然停頓，就很難重啟。」

伊爾艾朗說：「情況會很複雜，我們基本上失去了支柱，新型冠狀病毒讓五們失去了經濟上的支助，人們對美國聯準會 (Fed) 扭轉事態的能力失去信心，也讓我們失去了政策上的支持。石油輸出國組織 (OPEC) 減產協商破局，也讓我們失去了市場的支柱。」

這代表道瓊工業指數會從 2 月 12 日觸及的歷史高點回跌個二至三成。截至上周五，道瓊指數已自高點回落 12.5%。

油價週一盤中暴跌 30% 後，美股開盤也暴跌，標普 500 指數觸及熔斷機制，三大指數收盤跌幅都超過 7%，道瓊指數跌點超過 2000 點，為 2008 年 10 月以來最大跌幅。

道瓊工業指數今年來走勢。（來源：CNBC）

伊爾艾朗認為，體質良好的企業有能力度過這一切，「這不是經濟大蕭條..... 這是經濟減緩時期的價格修正」。

他說，只要技術線型反轉，好消息就會隨之而至，因為到時候美國將有降到歷史低點的抵押貸款利率和低廉的油價，許多人口袋錢變多了，這些條件有助景氣快速回溫。

如果疫情控制方面有好消息，像是擴散速度減緩，或成功開發出新疫苗，都會讓讓情況好轉得更快。