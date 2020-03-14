〈分析〉A股話題「新基建」 一文看懂商機在哪

近期中國高層多次強調加速「新基建」的建設，新基建一詞成為 3 月份 A 股投資新主流。而「新基建」主要包含 5G 基礎建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、電動車充電樁、數據中心、AI 等層面，有別於「鐵路、公路、機場」等傳統基建項目。
不論新、舊基建，其金源主要來自兩方面，一是專項債，二是中國財政部 PPP 項目。今年以來，中國地方政府新增專項債發行規模達人民幣 9498 億元，遠超過去年同期的人民幣 3078 億元規模。
而截至目前，今年新增專項債資金的用途以醫療教育 (人民幣 1867 億元)、交通運輸 (人民幣 1300 億元)、生態環保 (人民幣 1287 億元)、城鄉建設 (人民幣 1149 億元)、園區建設 (人民幣 1070 億元) 等比重相對較大，均超過千億人民幣。
從專項債公布的資金用途來看，軌道交通和園區建設中的科技產業園區是屬於「新基建」的範疇，整體而言這兩大專案規模為人民幣 1180 億元，占專項債總規模約 12%。
至於中國財政部推動的 PPP 項目，以產業分布來看，「新基建」相關專案比重約為 7%，其中以交通運輸、市政建設等產業投資規模相對較大，分別為人民幣 5.2 兆元、人民幣 2.3 兆元。而與「新基建」相關的軌道交通和科技產業投入合計約達人民幣 1.3 兆元，其中，軌道交通達人民幣 1.2 兆元，科技類新基建為人民幣 833 億元。
再細分科技類新基建的投資項目，其中智慧城市、資訊網路、充電樁和其他科技類所占的投資比重分別為 72.9%、23.2%、2.5%、1.3%。
結合專項債與 PPP 項目，今年中國在「新基建」投資規模有機會逾兆元人民幣，而 5G 基礎建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、電動車充電樁、數據中心、AI 等各能取得多少金流，下列將對金額進行初步預估。
5G 網路建設約人民幣 3000 億元
2020 年是中國 5G 商用初期，中國三大電信商已規劃 5G 網路建設，以中國三大電信商公布的 5G 網路投資規劃來看，總金額逾人民幣 2200 億元，再加上各產業在 5G 設備上的支出約人民幣 540 億元，總合來看金額達人民幣 2740 億元。
特高壓約人民幣 600 億元
中國目前正規劃「7 交 5 直」特高壓電網建設，合計輸電容量可達 5700 萬千瓦，總投入金額達人民幣 1800 億元。一般而言特高壓建設週期約 2～3 年，因此預估今年特高壓投資金額至少約人民幣 600 億元。
軌道交通投資規模約人民幣 5000 億元
中國城市軌道交通協會提供的數據顯示，中國城市軌道交通目前已進入穩定發展階段，中國現有 6000 多公里的在建規模，每年投資金額在人民幣 4000 億元～人民幣 5000 億元。由於去年的美中貿易戰，再加上今年肺炎疫情，中國各地政府更會強化這方面的投資以支撐經濟成長，因此相關投資規模至少會維持在人民幣 5000 億元。
充電樁投資規模人民幣 80 億元
根據中國充電樁的產業報告顯示，今年中國預計將新增公共充電樁 15 萬座、新增私人充電樁 30 萬座。而公共充電樁平均投資額約人民幣 5 萬元，私人則是人民幣 0.2 萬元，可推估 2020 年充電樁投資規模約人民幣 80 億元。
數據中心投資規模約人民幣 1000 億元
依照 2019 年綠色數據中心白皮書內容顯示，目前中國數據中心每年新增投資規 模約人民幣 1000 億元，包含基礎設施、伺服器、網路記憶體、網路設備等。 預計 2020 年中國規模以上的數據中心數量將超過 8 萬個。
AI 投資規模約人民幣 350 億
根據 IDC 對中國 AI 的預測，2020 年中國 AI 投資規模將達 50 億美元，到 2022 年中國 AI 投資規模則成長至近百億美元，將形成一個極具規模的產業生態。