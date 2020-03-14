〈分析〉A股話題「新基建」 一文看懂商機在哪

近期中國高層多次強調加速「新基建」的建設，新基建一詞成為 3 月份 A 股投資新主流。而「新基建」主要包含 5G 基礎建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、電動車充電樁、數據中心、AI 等層面，有別於「鐵路、公路、機場」等傳統基建項目。

不論新、舊基建，其金源主要來自兩方面，一是專項債，二是中國財政部 PPP 項目。今年以來，中國地方政府新增專項債發行規模達人民幣 9498 億元，遠超過去年同期的人民幣 3078 億元規模。

010 項債發行規模 (億人民幣)

而截至目前，今年新增專項債資金的用途以醫療教育 (人民幣 1867 億元)、交通運輸 (人民幣 1300 億元)、生態環保 (人民幣 1287 億元)、城鄉建設 (人民幣 1149 億元)、園區建設 (人民幣 1070 億元) 等比重相對較大，均超過千億人民幣。

從專項債公布的資金用途來看，軌道交通和園區建設中的科技產業園區是屬於「新基建」的範疇，整體而言這兩大專案規模為人民幣 1180 億元，占專項債總規模約 12%。

至於中國財政部推動的 PPP 項目，以產業分布來看，「新基建」相關專案比重約為 7%，其中以交通運輸、市政建設等產業投資規模相對較大，分別為人民幣 5.2 兆元、人民幣 2.3 兆元。而與「新基建」相關的軌道交通和科技產業投入合計約達人民幣 1.3 兆元，其中，軌道交通達人民幣 1.2 兆元，科技類新基建為人民幣 833 億元。

再細分科技類新基建的投資項目，其中智慧城市、資訊網路、充電樁和其他科技類所占的投資比重分別為 72.9%、23.2%、2.5%、1.3%。



資料來源: Wind, PPP 專案中科技類新基建的結構

結合專項債與 PPP 項目，今年中國在「新基建」投資規模有機會逾兆元人民幣，而 5G 基礎建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、電動車充電樁、數據中心、AI 等各能取得多少金流，下列將對金額進行初步預估。

5G 網路建設約人民幣 3000 億元

2020 年是中國 5G 商用初期，中國三大電信商已規劃 5G 網路建設，以中國三大電信商公布的 5G 網路投資規劃來看，總金額逾人民幣 2200 億元，再加上各產業在 5G 設備上的支出約人民幣 540 億元，總合來看金額達人民幣 2740 億元。

資料來源: 中國信通院

特高壓約人民幣 600 億元

中國目前正規劃「7 交 5 直」特高壓電網建設，合計輸電容量可達 5700 萬千瓦，總投入金額達人民幣 1800 億元。一般而言特高壓建設週期約 2～3 年，因此預估今年特高壓投資金額至少約人民幣 600 億元。

軌道交通投資規模約人民幣 5000 億元

中國城市軌道交通協會提供的數據顯示，中國城市軌道交通目前已進入穩定發展階段，中國現有 6000 多公里的在建規模，每年投資金額在人民幣 4000 億元～人民幣 5000 億元。由於去年的美中貿易戰，再加上今年肺炎疫情，中國各地政府更會強化這方面的投資以支撐經濟成長，因此相關投資規模至少會維持在人民幣 5000 億元。

充電樁投資規模人民幣 80 億元

根據中國充電樁的產業報告顯示，今年中國預計將新增公共充電樁 15 萬座、新增私人充電樁 30 萬座。而公共充電樁平均投資額約人民幣 5 萬元，私人則是人民幣 0.2 萬元，可推估 2020 年充電樁投資規模約人民幣 80 億元。

數據中心投資規模約人民幣 1000 億元

依照 2019 年綠色數據中心白皮書內容顯示，目前中國數據中心每年新增投資規 模約人民幣 1000 億元，包含基礎設施、伺服器、網路記憶體、網路設備等。 預計 2020 年中國規模以上的數據中心數量將超過 8 萬個。

AI 投資規模約人民幣 350 億

根據 IDC 對中國 AI 的預測，2020 年中國 AI 投資規模將達 50 億美元，到 2022 年中國 AI 投資規模則成長至近百億美元，將形成一個極具規模的產業生態。