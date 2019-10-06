提升物流效率 中國今明兩年大力興建鐵路「專用線」

根據中國官媒報導指出，中國發改委透露到 2020 年，將規劃建設 127 個鐵路「專用線」重點專案，總長度達 1586 公里。

鐵路專用線建設是企業實現鐵路「點到點」的重要基礎設施，也是解決鐵路「最後一公里」困難的關鍵政策。專用線相似於台灣糖業鐵路，配合台灣糖業所需而興建的專用鐵路，以便搬運甘蔗及糖包。

(圖片: AFP)

而中國大力興建專用線路目的在於調整運輸結構，是使原物料運輸更加有效率的方式之一。

根據中國發革委等多個中國相關部門聯合公布的政策內容來看，從現在到 2020 年，將會有一系列鐵路專用線開工。沿海主要港口、原物料年運量 150 萬噸以上的大型礦產企業，及新建物流園區鐵路專用線接入比例均要達到 80%。

而到 2025 年，該比率要提升至 85%，其中長江幹線主要港口全數達到鐵路進港目標。

中國鐵道科學研究院指出，推動鐵路專用線建設對於中國物流具有重要意義。以國家角度來看，有利於加速推動物流結構調整升級，建構出綠色低碳物流體系，減少碳排放。

從產業層面來看，則有利於打造以鐵路為骨幹的多樣化物流體系，提升綜合交通運輸服務水準和效率。

至於從地方角度來看，可降低區域物流成本，刺激區域經濟發展活力。最後，若從企業層面來看，則有利於降低企業設建營運成本，並提升鐵路專用線資源利用效率。

