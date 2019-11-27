陸財政部：2020年新增專項債配額達人民幣1兆元

為加快地方政府專項債券發行使用進度，中國財政部今 (27 日) 提前宣布 2020 年部分專項債券新增額度，共計達人民幣 1 兆元，相當於 2019 年當期新增配額的 47%。

中國財政部今 (27 日) 表示，為確保能在明年年初看到成果，且盡快促進國家經濟增長，經全國人大常委會第七次會議審議授權，以及國務院同意後，提前下達 2020 年部分新增專項債務配額為人民幣 1 兆元，約佔去年當期配額的 47%。

財政部呼籲，地方政府必須確保用於基礎設施項目融資的專項債券能夠儘早發行和並投入使用，才能有效拉抬國家經濟。

陸股券商國泰君安證券宏觀分析師花長春表示，目前看來，中國經濟還未完全穩定，因此這是相當重大的決定，意味著中國政府對於經濟下行壓力感到憂心。”

上海交通銀行高級經濟學家唐建偉表示，加快地方政府專項債券發行速度，可能有助於支撐基礎設施投資。他也提出保守建議，稱專項債券雖然可幫助穩定投資，但仍須等到明年第一季才能感受實質影響，不要指望會立即見效。

根據中國財政部數據，截至 2019 年 10 月，中國發行地方政府債券達人民幣 4.28 兆元，其中，一般債券發行額達人民幣 1.75 兆元，專項債達 2.53 兆元，按用途劃分，發行新增債券為人民幣 3.04 兆元，包含新增一般債券 9070 億元、新增專項債券人民幣 2.13 兆元。