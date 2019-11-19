搶攻5G！專家：中國5G基建支出大幅超美 約至少數10億美元

在《CNBC》於中國廣州南沙區舉行的全球科技大會 (East Tech West) 上，Silicon Dragon Ventures 創辦人 Rebecca Fannin 表示，目前中國在 5G 基礎建設方面花費已超出美國達數十億美元，甚至達數千億美元，雙方的差距顯而易見。

Fannin 表示，待 5G 服務於美國推出後，將會看到東、西方在技術發展上的不同，中國在取得技術研發領先地位上野心勃勃，5G 技術是其中之一，人工智慧 (AI) 也是。

她稱，目前中國正跨越許多傳統技術領域，並以更快的速度進入行動網路和智慧手機領域，如今的年輕世代對於新想法接受度較高，這將快速推進 5G 在中國的發展。

繼美國、韓國與英國相繼推出 5G 網路服務，今年 11 月中國正式啟動 5G 商用，向包含北京及上海在內的 50 多個中國城市開放超高速網路服務，北京政府於聲明中表示，目標於今年底前啟動 13 萬個 5G 基地台，創造更大面積的 5G 網路覆蓋率。

外媒稱中國之所以加快腳步推出，是因為美中貿易局勢陷入白熱化，中國期望藉由 5G 服務打入消費者市場，提振國內經濟。

根據勤業眾信 (Deloitte) 發布報告，2015-2018 年間，中國在無線通訊的基礎設施方面支出，共超過美國約 240 億美元。上述報告指出，中國的五年經濟計畫中，將劃分 4000 億美元至 5G 相關投資，龐大投資額可能使中國在研發上掀起一波 5G 海嘯，且幾乎不可能追上。

研調機構 Bernstein Research 此前也預估，若中國達成 13 萬個 5G 基地台目標，將躍升全球最大 5G 使用國，南韓則以 7.5 萬台位居第二，美國會以 1 萬台排名第三。

分析師 Chris Lane 也估計，直到 2020 年底，中國 5G 用戶將達到 1.2 億，2021 年底將達到 4.65 億，不過，5G 技術與相應服務要到 2020 或 2021 年才會成氣候。