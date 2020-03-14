〈鉅亨看世界〉沙爾曼王儲又一次暴走？

首先，他下令拘留皇室至少 4 名高級成員，第 2 天，他使沙烏地阿拉伯陷入與俄羅斯的原油價格戰，造成全球能源及股市如自由落體般墜落。過去一段時間一直顯得沉寂的沙爾曼王儲 (Mohammed bin Salman, 西方媒體喜歡稱他 MbS) ，似乎又重新開始他大膽而冒險的固有作風。

這名 34 歲的王儲，過去 1 年多來因身陷殺害記者哈紹吉 (Jamal Khashoggi) 的爭議而保持低調，如今韜光養晦的時期貌似已經結束，西方世界又開始討論他是否過於急進，不適合擔任繼承人。

外界目前看得到的，是他在俄羅斯拒絕減產後，迅速發動了價格戰，大幅下調油價，對原已陷入衰退風險的全球經濟施以重擊。沙國的現金儲備可能因此蒙受高額損失，也破壞了他希望減少沙國的原油依賴，而展開新投資的承諾。

王儲又一次冒險決策

研究中東地區的學者，Southern Methodist 大學研究員 Greg Brew 表示，所有的石油輸出國包括沙國、俄羅斯以及美國，都可能因此一政策而遭到重傷，但這就是典型的 MbS—他是一個冒險者，容易做出衝動的決定。

沙爾曼王儲不再低調 (圖: AFP)

在他對外發動攻勢的同時，傳出他又一次扣留了王位的主要競爭成員，這次被拘留的重點人物有兩位—國王的弟弟艾哈邁德親王 (Prince Ahmed bin Abdulaziz) 及前王儲納伊夫王子 (Mohammed bin Nayef)，沙國王室及官員尚未承認或解釋此事。

這次的拘留行動又一次帶來王室人員的擔憂，因為兩位都是國王大位的強力角逐者，並猜測王儲可能要展開整肅政敵行動，隨時由年已 84 歲的父親手中奪取王位。

不過，據接近皇室的成員強調，王儲只是對他的叔叔和堂兄弟的批評進行反擊，藉此讓他們得到教訓。

若依據沙國「傳弟不傳子」的傳統，艾哈邁德親王更有機會接掌王位，但他長期低調，也一直支持國王的做法，突然遭拘留仍讓許多觀察人士驚訝。

同時，王儲也向來不吝於「清君側」，對威脅其王位的皇室成員重擊打壓。最近的一次是 2017 年，眾多皇室成員及商人遭拘留在利雅得麗思卡爾頓酒店，許多人都在支付大筆的「贖罪」金額才重獲自由。

倫敦政治經濟學院學者 Steffen Hertog 表示，沙國皇室安靜了一段時間，人們想知道 MbS 是否有所軟化，但是很明顯他的性格依舊不變。

沙國恐處於劣勢

王儲這次大幅削減石油價格以懲罰俄羅斯，並指責俄羅斯未能合作，在疫情嚴重打擊石油需求之際，這麼做的潛在損害更高。

Hertog 指出，俄羅斯人認為他們虛張聲勢，但對沙國來說，這可能像是一場「膽小鬼」的比拼，要看誰先認輸。

若就這點來看，沙國的處境可能比不上俄國。自從前一次油價重挫之後，俄羅斯的收入來源已經更為多元，並且已經積累了儲備。但沙國的多元化投資仍未見成果，反倒是加重了對石油的依賴。

沙國本次也受疫情影響 (圖: AFP)

數據顯示，沙國現金儲備在過去 4 年中一直保持穩定，約為 5000 億美元，低於 2014 年夏季約 7400 億美元的峰值。

雖然沙國開採原油的成本低，但出於高昂的國內預算，分析人士稱，他們需要每桶 80 美元的價格才能收支平衡，當油價來到當前約 35 美元價位，實際上未及其收支平衡的一半。

Hertog 認為，長達兩年的下滑可能會嚴重削減這些儲備，反而讓沙國的經濟多元化計畫帶來更大的壓力。

野心勃勃的經濟計畫仍承壓力

王儲對沙國經濟計畫的重點之一，是國有石油公司沙烏地阿美的上市，利用這筆資金做更宏偉的投資。但油價重挫也打擊其股價，使其市值大縮水 3200 億美元。

沙烏地阿美上市效果未達預期 (圖: AFP)

綜合他急於採取拘留行動來看，有些分析師猜測，王儲可能希望在經濟衰退前先發制人，搶先打擊之後可能的政治批評。

華盛頓海灣國家研究所學者 Kristin Smith Diwan 認為，王儲的主要威脅其實並非來自其皇室對手，而是石油價格的下挫，對他雄心勃勃的經濟計畫可能帶來的影響。

由於王儲手段經常過於激進，International Institute for Strategic Studies 學者 Emile Hokayem 表示，西方官員可能擔心，與這樣一位無法預測的領導人交往的「聲譽風險」。但是到目前為止，王儲幾乎沒有受到這方面的不利影響。

當他發起油價戰之後，美國總統川普似乎也沒有大肆抨擊，而且在推特文發文稱，油價下跌對消費者有利。

國務院前官員 Andrew Miller 認為，發動價格戰並拘留政敵，這類行為「很 MbS」，說明這位王儲沒有學到任何教訓，也並不成熟。

半島電視台分析認為，自 2017 年被任命為王儲以來，沙爾曼一直在穩步尋求侵蝕王國內外一切形式的反對，和反對他的統治的行為。當一場「完美風暴」似乎將襲捲沙國及國際社會時，可能觸發了王儲的想法—「為什麼不呢？」這恐怕是他突然行動的背後原因。