元大美債20年正2單日漲逾18%創紀錄 美國公債堪稱避險王

在聯準會 (Fed) 緊急降息兩碼之後，隨疫情持續升溫，恐慌不斷升級，市場期待後續降息空間。加上 OPEC 與俄國未達成原油減產共識，加劇油價跌勢，使得各國長天期公債殖利率再刷歷史新低。元大美債 20 年 () 今 (9) 日單日上漲 8.57%，元大美債 20 年正 2()上漲 18.24%，兩者單日漲幅都創紀錄，相較黃金、日圓，3 月以來，美國公債表現可說是避險之王。

隨著美國各天期公債殖利率加速趕底之際，前聯準會主席葛林斯班也發表驚人之語：除了短債，就連美國 30 年期公債殖利率也有可能會轉變為負。元大投信表示，避險情緒未消退之前，相較其他國家，Fed 降息空間大於其他主要央行，而目前殖利率因尚處正值，債券價格還有上漲空間。

元大投信表示，美國公債的信用往往被評為最高級，是市場情緒恐慌時的資金去處，也是債券市場中規模佔據最大的一塊市場，加上債券資產本身具有息收，因此是有息收也有資本利得的避險工具，透過槓桿可更放大波動空間。

根據觀察，元大美債 20 年正 2 上次單日漲幅創紀錄是在 1/30，當天上漲 9.92%，今天上漲 18.24%，可說是倍增，也反應市場情緒恐慌程度，今年來累積漲幅已超過 3 成。惟專家也提醒，近期市場多空消息交雜，短期或有漲多高檔震盪，可透過相關原型、槓桿或反向 ETF 等工具交叉操作布局，此外槓桿、反向型產品投資人通常適合短期操作，不建議長期持有。

元大投信也說明，這次新冠病毒疫情突如其來，且情況愈演愈烈，而美債於這波疫情發展中展現絕佳的避險特性，建議投資人能開始正視資產配置。在做中長期理財規劃時，除了股票部位，也不忘適度配置債券部位，以美國公債為代表，常與股市呈現短期負相關，在市場出現震盪時能發揮平衡作用，幫助整體資產的跌幅縮小，投資人就能較安心地持續累積及放大投資部位。並視資產價格變化，適時做再平衡，建構一個能安然度過多空市場考驗的投資組合，有助順利達到理財目標。