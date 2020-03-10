口罩實名制2.0上路在即 可用三種方式付款 轉帳免手續費

「口罩實名制 2.0」預計 12 日開放網路預購口罩，僅限成人口罩，但不受身分證單雙號分流限制，由於可以採 ATM、網銀與信用卡付款三種付款方施，金管會銀行局今 (10) 日表示，到跨行轉帳部分，依照現行規定，不管是 ATM 或網銀，每日 500 元以下轉帳免手續費。

「口罩實名制 2.0」將於 3 月 12 日起至 18 日開放線上預購，不受身分證末碼單雙號限制，這段期間任一天均可預購，同樣是每 7 天可買 3 片成人口罩，一片口罩 5 元，每筆訂單物流費 7 元，總共 22 元，民眾可插卡使用健保卡或自然人憑證，或是不插卡，下載「全民健保行動快易通」App 進行手機認證，19 日將以簡訊通知付款事宜，收到付款通知者，可用網路銀行、信用卡、ATM 轉帳付款，若是以手機預購只能在 ATM 付款；再於 3 月 26 日至 4 月 1 日持健保卡或系統發放的購買憑證前往四大超商領取。

由於可以採 ATM、網銀與信用卡付款三種付款方施，銀行局表示，因為 19 日開始會湧進大量金流，金管會已經要求財金中心、聯卡與各銀行擴大伺服器流量，並且要在 19 日前完成系統測試，財金公司也要提醒所有銀行加強流量監控，對於流量不夠或不順的地方要滾動式處理改善。

銀行局表示，所有銀行的信用卡都可以適用，牽涉到跨行轉帳部分，依照現行規定，不管是 ATM 或網銀，500 元以內每天一次不用手續費，民眾可以放心。