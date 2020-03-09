日本2月街頭景氣 出現311大地震以來最低水準

日本內閣府於週一 (9 日) 公布了今年 2 月份的景氣觀測調查 (Economy Watchers Survey) 報告。在街頭景氣的現狀判斷指數 (DI) 表現方面，較上 (1) 月下滑 14.5 來到 27.4，也是日本在 2011 年發生 311 大地震後，出現自當年 4 月以來的新低紀錄。由於日本的武漢肺炎疫情擴大，造成日本企業對景氣看法急速惡化。還有日本政府從 9 日起，開始對中、韓旅客採取嚴格的入境管制，日本零售、服務業的業績也很可能再繼續下探。

日本景氣現狀判斷指數 (DI) 走勢 (圖片來源：日本內閣府)

這次的景氣觀測調查是在 2 月 25-29 日期間實施，調查對象是對景氣較為敏感的業界、職種的公司老闆與現場負責人等，共約 2 千人。而這段期間也正好與日本政府要求各業界團體自我約束各種大型活動舉辦，還有停校的時間重疊。

在 2-3 月後的景氣先行判斷 DI 指數，較上 (1) 月下滑 17.2 個點數，來到 24.6。降幅是 311 大地震發生時的 2011 年 3 月以來最高紀錄。

日本內閣府在街頭景氣的看法作出下修，認為正快速的轉為嚴苛狀況。在武漢肺炎疫情不知何時才能停歇的氛圍下，難以預測的不安感也將持續下去。

從業種來看，目前在餐飲、零售、服務等行業的滑落特別明顯。因訪日觀光客的減少，有部分免稅店的營收預估將滑落 7 成。而飯店業者也因接踵而來的訂房取消，業績遭受嚴重打擊。

與 12 年前的日本 311 大地震相較，訪日的國外旅客在 2019 年增加 4 倍來到 3188 萬人，現在觀光餐飲業所遭逢的打擊更是不能同日而語。除了日本政府對中、韓遊客實施入境管制外，歐美旅客與日本的在地旅遊也急速出現取消情況。

像是京都的主要飯店，在今年 2 月份的稼動率較去年同期大減 30%，似乎已低於 50%。當地公家與民間的經濟團體也在 6 日召開會議，暫定的統計結果顯示，這回的嚴重程度似乎大幅超越 2008 年金融海嘯時的慘況。

而製造業也同樣難以倖免，製造業的現狀 DI 指數較上 (1) 月減少 9.1 個點數，先行 DI 指數也減少了 13.9 個點數。就有日本北陸的金屬製品業者指出，武漢肺炎造成中國產品與零件無法到貨，日本國內生產也陸續發生問題。