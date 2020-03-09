國泰航空日本航班喊卡！日本水產農產品及觀光恐受挫

繼國泰航空於昨 (8) 日宣布自 13 日起停飛所有的日本航線後，同屬該集團的廉航「香港快運航空」(Hong Kong Express Airways Limited，或簡稱 HK Express) 也於週一 (9 日) 宣布，將從 13 日起停飛所有的日本航線。

國泰航空股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

這是由於武漢肺炎疫情擴大的影響下，日本政府於日前決定停止香港旅客的免簽措施，且開始採取入境管制。除了往來日本與香港的航班因而大減之外，日本農畜水產的出口以及觀光產業也都很有可能出現不良影響。

香港快運航空於 3 月 9 日停止飛航東京羽田、名古屋、福岡、高松、廣島、長崎等航線，從 13 日起更將停飛東京成田、大阪等所有日本航線。

而國泰航空也在 3 月 9 日停飛香港到日本札幌新千歲、東京羽田、名古屋、福岡等航線，從 13 日起銜接香港、台北至東京成田、大阪的客機也都將暫停飛航。也因為如此，國泰航空所有飛往日本的航班也都將暫時消失，而這樣的情況也將維持到 3 月 28 日為止。

不過國泰航空強調，因日本政府所採取的入境管制措施，在日程方面也有可能出現變化。

目前香港是日本農產品與食品的最大出口國，在航班減少的影響下，從日本運往香港的水產品及水果等農產品的數量很可能出現下滑。而當地的日本料理店等餐廳，在食材的取得上也很有可能出現問題。

日本旅遊深受香港人所喜愛，在 2019 全年共有 229 萬人次造訪日本，也相當於香港總人口的 3 成左右。而近來受到武漢肺炎疫情影響，還有日本政府針對香港等地旅客採取入境管制措施，許多香港民眾的訪日行程也都跟著取消。