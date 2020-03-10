油價崩跌亞洲首富換人做！馬雲重登寶座 安巴尼一夕失血58億美元

油價崩跌引爆全球股市週一 (9 日) 劇烈跌勢，全球 500 大富豪身家一夕蒸發 2385 億美元，排名也跟著洗牌，印度能源大亨安巴尼 (Mukesh Ambani) 把亞洲首富的位置，拱手讓給中國電商阿里巴巴 (BABA-US) 創辦人馬雲。

根據彭博億萬富豪指數，安巴尼身價在週一蒸發 58 億美元，馬雲財富遭遇的「災情」相對輕微，減少 11 億美元，以 445 億美元身價登上亞洲首富的寶座，比安巴尼多了 26 億美元。

信實工業和阿里巴巴股價變動幅度。(來源: Bloomberg)

信實工業週一股價重挫 12%，是 2009 年以來最大跌幅，今年跌幅累計達 26%。阿里巴巴 ADR 今年來累計下跌 6.8%。

武漢肺炎疫情雖然衝擊阿里巴巴某些業務，但雲端運算和手機應用程式的需求激增，減緩影響。

在此同時，油價週一出現 29 年來最大跌幅，讓市場開始質疑安巴尼的信實工業 (Reliance Industries)(RELIANCE-IN) 能否實現承諾，在 2021 年之前將淨負債降至零。

在近年多角化發展下，信實工業已經成為橫跨電信、科技和零售的龐大集團，負債也隨之增加，而減少負債的成敗關鍵，就在於將石化部門 20% 股權出售給沙國國營石油公司 Saudi Aramco。投資人擔心這筆交易可能遭延誤，拖累信實工業股價下挫。

全球富豪身價一夕蒸發 2385 億美元

彭博的這項指數顯示，全球 500 大富豪身家在週一合計蒸發 2385 億美元，是該指數 2016 年 10 月開始統計以來單日最大降幅。統計範圍包含公開交易資產和未上市公司損失的估計數字。

法國精品 LVMH(LVMH-FR) 董事長 Bernard Arnault 的財富下滑 44 億美元，減幅在歐洲富豪中最大。

亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 創辦人貝佐斯財富下滑 56 億美元，波克夏 (BRKA-US) 董事長巴菲特的身家減少 53 億美元，世界最大郵輪業者嘉年華（Carnival Corporation）董事長 Micky Arison 的身價一口氣掉了 20% 至 20 億美元，

除了安巴尼，其他能源業大亨也不好過， Hilcorp Energy Company 公司的 Jeff Hildebrand、Wildcatter 公司的 Harold Hamm 掉出 500 大富豪榜之外。

今年以來，全球富豪身家合計蒸發逾 50 兆美元。

瑞銀集團全球財富管理投資長 Mark Haefele 說：「近期的市場焦點依然是武漢肺炎疫情擴散到歐美，以及金融市場承受的壓力上。」

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