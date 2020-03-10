蔡明彰分析師觀點：油比水便宜恐慌過頭 囤貨概念股醞釀反攻

今天報告的主題是「油比水便宜恐慌過頭，囤貨概念股醞釀反攻」。

武漢疫情的歐美版正在上演，歐美不管是民眾、政府，都對新冠肺炎掉以輕心，到目前，不管是在觀念或因應措施，都跟不上疫情發展的節奏。

禮拜一，美國道瓊期指盤中大跌千點，歐美股市在美國股市領跌之下，已經逼近了熊市的分界點，道瓊指數從最高點 29,568 點，按照熊市的定義，跌掉 2 成的話，分界點在 23,000 點，所以岌岌可危。換句話說，歐美股市逼近熊市，給予政府跟民眾對新冠肺炎的輕忽當頭棒喝。

萬寶投顧蔡明彰分析師強調， 對台股來說，雖然禮拜一在外資強大 500 多億元的賣超，今年已經累計賣超 2,800 億元，台股禮拜一大跌了 300 多點，但是從最高點算起來，台股要落入熊市，必須跌到 9,800 點，目前還有相當的距離。

上證指數也是一樣，必須要跌到 2,500 點，才是慘遭熊吻，截至到目前，台股跟陸股，應該只是一個調整，還沒有具體熊市的跡象。

為何看起來歐美的股市，已經有不祥之兆，美國 10 年期的國債收益率同步寫下歷史最低，10 年期禮拜一已經出現 0.48％、30 年期 0.99％，還有連同上個禮拜五，德國 10 年期國債收益率負 0.747％、30 年期負 0.337％，也是歷史新低。這說明了恐慌之下，美股的資金大量往美債來避險。另外，美國 10 年期國債跟 3 月國債殖利率的倒掛，說明利率還有進一步下跌的空間。

前美國聯準會主席葛林斯潘，在美國聯準會主席當中任期最久，對美國聯準會運作相當熟悉，鐵口直斷，美債將會朝向負利率發展，未來假如成真，必然又對美國股市又是一大痛擊。

但是，有人賠錢也有人大賺，債券 ETF 今年大賺特賺，今年 2 個月來報酬率已經超過去年一整年的收益，台灣也有美債長期的 ETF，在禮拜一罕見到漲停慶祝。

另外，黃金以歐元計價，已經在上個禮拜改寫歷史新高，避險需求大量湧入，但是非常特別的是，禮拜一因為產油國的談判破裂，紐約跟布蘭特原油的期貨，暴跌 30％。以紐約原油來說，已經出現每桶 20 多美元，2 字頭的價位，換算下來，已經比台灣超商市售的礦泉水更加便宜，這相當不合理。

萬寶投顧蔡明彰分析師強調， 這個禮拜，台灣九五無鉛汽車每公升是新台幣 25.6 元，但是超商 600ml 礦泉水的售價為新台幣 15 元，換算下來，每公升是達到新台幣 20 元以上的價位，所以按照油價假如繼續再跌 3 成，將會出現油價比礦泉水更便宜的奇特現象。

上一次發生在 2014 年到 2016 年，油價從 106 美元跌到每桶 26 美元，當時也出現油比水便宜的奇特現象。但後來看到，台股最接近原油概念股的台塑石化 (6505-TW)，啟動了三年低油價的強大需求行情，股價 63 元漲到後來 150 元，股價上漲了一倍多，所以要特別注意，這樣的一個油比水便宜，肯定是恐慌過頭。但是恐慌過頭之後，台股是什麼樣的族群來帶動反彈。

當然，我們冷靜來看，全球疫情惡化，恐慌心理之下，囤積口罩、清潔液、衛生紙固然不可取，但不可否認，這種人是最大的贏家，可趁機大撈一票。

所以在未來台股反攻也是這個道理，將會由囤貨概念股率先起漲，目前囤貨概念股指向雙 D、記憶體、面板。

從 2 月份疫情惡化以來，32 吋的電視面板已經靜悄悄上漲 15％，友達 (2409-TW)2 月份營收優於預期，記憶體三大產品線，包含 DRAM、NAND Flash、NOR Flash，第二季的報價分別上漲一成到三成，記憶體的製造商旺宏 (2337-TW)、南亞科 (2408-TW)，2 月份的營收月增，甚至非常多記憶體模組 2 月份營收更是年增的情況，所以預估台北股市，恢復理智之後，囤貨概念股是第一個吹響反攻號角的族群。

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