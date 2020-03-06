中國2月原油進口反彈 卸貨油輪壅塞情形紓解

負責監督原油運輸的專家表示，由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情的流行，石油市場一直關注原油需求的下降，但上月運往中國的石油運輸量出現回升、年增率呈現成長，且油輪在外海等待的時間沒有太長。

ClipperData 商品研究主管 Matt Smith 說，「即使 2 月中旬出現停滯，中國海運原油進口全月仍強勁反彈，2 月日均進口量已近 900 萬桶，年增成長 4%。」

他之前表示，ClipperData 發現煉油廠所在的中國北部原油進口量「大幅下降」，且該地區的外海也有大量油輪停泊。

隨著疫情的流行，中國的石油需求受到影響，在經濟努力恢復正常運作之際，2 月底發布的中國工廠和非工廠活動的官方數據跌至歷史最低點。

但 Smith 表示：「在總量 2500 萬桶、須等一週半才能卸貨之後，中國近海等待卸油的原油總量已降至 1500 萬桶。」他補充說，中國北部地區的浮動存儲量仍一直穩定在 600 萬桶左右。

上月底，追蹤並報告原油運輸和存儲數據的 TankerTrackers.com 聯合創始人 Samir Madani 指出，「中國沿海大量油輪進進出出。」

Madani 指出：「港口無法應付每天約 1100 萬桶的高峰流量，因為煉油廠的作業能力不如以往。」

Madani 說道：「一旦煉油能力重返正常，就有足夠的空間容納所有這些油。」

Madani 表示，因此，儘管在中國沿海仍然「有很多浮動油槽」，不必等待數週，而只需幾天就可以入港卸油。