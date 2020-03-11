中國疫情趨緩外資仍看衰景氣 瑞銀：中國全年GDP將降至4.8%

中國武漢肺炎確診病例持續下降，但外銀對於中國今年 GDP 仍不抱樂觀期待，瑞銀今 (11) 日發布最新報告指出，即便疫情獲得控制、官方積極釋放政策利多，但預估今年 GDP 將放緩至 4.8%，反彈要等明年。

儘管今年中國經濟有肺炎疫情威脅而面臨下行風險，但在中國人行承諾匯率穩定、其他央行積極量化寬鬆，加上中國經常帳順差小幅擴大，可望提供人民幣匯率提供支撐，預估今年人民幣兌美元匯率可望維持 7 元左右。

中國武漢肺炎確診病例過去數週持續下滑，各省分也陸續恢復開工，瑞銀首席中國經濟學家汪濤表示，目前中國整體復工進度仍相對緩慢，預估 3 月產能也難恢復過往水準，推估第 1 季 GDP 將比去年第 4 季大減 8.6%，比去年同期可能只小幅增加 2%。

汪濤表示，如果疫情獲得控制，經濟活動可望因需求釋放搭配政府的財政與貨幣政策等利多刺激，推升經濟成長率自第 2 季起大幅反彈，但仍無法完全彌補第 1 季因疫情的損失缺口，推估全年 GDP 可能降至 4.8%。

瑞銀指出，在疫情全球擴散與國際原油價格走跌的情況下，導致全球需求轉趨疲弱，預估第 2 季 GDP 成長幅度恐低於原先預估值，屆時全球 GDP 成長率可能進一步降至 4% 以下。

另外，如果肺炎擴大成全球流行病，屆時就算政策大力做多，則今年 GDP 成長率恐將更低，不排除進一步放緩至 3%。