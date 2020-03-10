〈美股盤後〉美股搭大怒神半路融斷 道瓊崩逾2000點  金融危機以來最慘

週一 (9 日) 全球迎來黑色星期一，恐慌指數 VIX 飆破 30%，OPEC 與俄羅斯減產協議未談妥，導致原油單日收黑 24%，創 1991 年來最大跌幅。

美債長短天期殖利率史無前例全數跌破 1%，全球股災蔓延，亞股一片慘跌，德國、法國、義大利、英國股市全落熊市。

美股也凶多吉少，開盤 15 分鐘內直接自由落體，標普跌破 7%，道瓊跌逾 1800，觸發首波「融斷機制」，一度暫停交易 15 分鐘。

道瓊 15 分鐘走勢圖。(圖片：investing)

隨後美股恢復交易，但賣壓持續湧現，終場四大指數震盪收跌逾 7%，道瓊血崩逾 2000 點，為 2008 年 10 月以來最差表現。

武漢肺炎疫情持續全球升溫，世界衛生組織 (WHO) 幾乎要承認疫情為全球大流行，直言疫情大流行的威脅變得相當真實。

截稿前，美國死亡人數攀升至 23 人，紐約市長正考慮全市檢疫可能性，兩名美國國會議員與確診病患有過接觸，週一他們宣布居家隔離前，驚傳已和美國總統川普有過近距離接觸。

週一 (9 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 2013.76 點，或 7.79%，收 23,851.02 點。

標普 500 指數下跌 225.81 點，或 7.60%，收 2,746.56 點。

那斯達克指數下跌 624.94 點，或 7.29%，收 7,950.68 點。

費城半導體指數下跌 141.73 點，或 8.34%，收 1, 558.16 點。

標普所有板塊全部重挫，能源領跌 (-20.08%)、金融 (-10.91%) 和材料 (-9.26%) 也傷重不輕。(圖片：Finviz)

科技五大巨擎不支倒地：蘋果 (AAPL-US) 暴跌 7.91%；臉書 (FB-US) 暴跌 6.40%；Alphabet (GOOGL-US) 暴跌 6.17%；亞馬遜 (AMZN-US) 暴跌 5.29%；微軟 (MSFT-US) 暴跌 6.78%。

道瓊 30 檔成分股慘不忍睹：陶氏化學 (DOW-US) 暴跌 21.66%；雪佛龍 (CVX-US) 暴跌 15.33%；開拓重工 (CAT-US) 暴跌 14.28%；摩根大通 (JPM-US) 暴跌 13.57%；埃克森美孚 (XOM-US) 暴跌 12.22%；波音 (BA-US) 暴跌 13.34%。

費半成份股慘上加慘：AMD (AMD-US) 暴跌 10.97%；英特爾 (INTC-US) 暴跌 8.86%；美光 (MU-US) 暴跌 11.25%；Nvidia (NVDA-US) 暴跌 7.89%；應用材料 (AMAT-US) 暴跌 9.93%；高通 (QCOM-US) 暴跌 6.45%。

台股 ADR 迎來猛烈抛售。台積電 ADR (TSM-US) 暴跌 5.88%；日月光 ADR (ASX-US) 暴跌 5.39%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.20%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 1.70%。

華爾街分析

週一美國總統川普向市場信心喊話，並指責媒體放出假新聞和原油暴跌是週一股災主因。

紐約聯邦銀行 (New York Fed) 宣布，上調每日隔夜和定期附買回 (repo) 操作規模，應付短期資金需求，市場對賭聯準會三月再度降息機率達百分百。

(圖片：CME)

Vital Knowledge 創始人 Adam Crisafulli ：「與新冠病毒相比，原油市場已經成為一個更大的問題。若布蘭特原油繼續探底，標普幾乎不可能持續反彈。」

景順首席全球市場策略師 Kristina Hooper 表示：「今天的拋售對我來說就是一個徵兆，真是對上週 OPEC 事件的本能反應。」