黑色星期一來臨！一文看懂美股融斷機制

受到國際油價週一 (9 日) 重挫逾 20%、武漢肺炎疫情 (COVID-19) 持續蔓延影響，美股開盤大屠殺啟動「融斷機制」。

美股週一早盤能源股領跌之下，美股一開盤後 15 分鐘，標普直接跳水逾 7%，與此同時，道瓊重挫逾 1800 點，引發美股第一波融斷機制，恐慌指數 VIX 飆破 40%，市場恐慌直追 2008 年金融海嘯時期。

週一美國東部時間上午 9 時 49 分許 (台北時間晚間 9 時 49 分許) 恢復交易後，美股持續下探，道瓊一度下跌 2000 點以上，那指下跌 6.9%，爾後小幅收斂跌幅。盤中截稿前，道瓊下跌 6.52%、標普下跌 6.17%、那指下跌 5.45%。

截稿前，道瓊 15 分鐘走勢圖。(圖片：investing)

瑞銀全球財富管理部門美洲投資組合主管 Rob Romano 表示：「當然，15 分鐘的暫停似乎會帶來一點穩定。這就是為什麼我們要確保有序地採取行動。」

紐約證交所總裁 Stacey Cunningham 表示：「市場熔斷機制是讓交易緩幾分鐘，讓投資者瞭解市場情況、消化資訊並根據情況做出決定，這是大家應該做的。」

什麼是美股融斷機制 (Circuit Breaker)？

美股「融斷機制」起源於 1987 年 10 月 19 日美股遭遇黑色星期一，單日內暴跌 508 點，即 22.6%，引發了全球拋售，爾後美國證券交易委員會 (SEC) 於 1988 年 2 月推出融斷機制，就像電流太大保險絲會融斷一樣，就是為了阻止就重演，避免美股指數失控急劇漲跌。

熔斷機制施行後，曾在亞洲金融風暴 (1997 年 10 月 27 日) 首次啟動，當時道瓊指數暴跌 554 點，貶幅達 7.2%，2008 年金融海嘯期間亦出現數次跌超過 7% 及 8%。

美股融斷機制的規則歷經數度修改，當前規則於 2013 年 2 月生效，設有「三大關」，能幫助股民有機會喘口氣、靜下心，並在特別糟糕的日子裡重新再出發。

第一波融斷：如果標普下跌 7%，(前一天收盤價算起) 交易將暫停 15 分鐘。

第二波融斷：若恢復交易之後，美國東部時間下午 3:25 或之前，標普持續下跌 13%，美股交易將再次暫停 15 分鐘，但若是在美國東部時間下午 3:25 之後，將不會停止。

第三波融斷：標普下跌 20% (無論何時發生)，則美股立即停止當日交易。

除了美國股市外，英國、日本、新加坡也施行其融斷機制，中國因斷融機制，曾創下歷史最快收盤紀錄 (15 分鐘)，在各方輿論和股民抨擊之後廢止。