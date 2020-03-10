一步之遙！世衛：新冠大流行的威脅非常真實

世界衛生組織 (WHO) 週一 (9 日) 坦言，隨著新冠病毒在全球迅速蔓延，從亞洲、歐洲、中東到美國部分地區，全球大流行的威脅正在加劇，而且變得相當真實。

儘管中國疫情正在放緩，世界其他地區的疫情卻正急速升溫，目前已傳播到 100 多個國家，確診病例超過 11.1 萬例，約有 80 個國家 / 地區的病例少於百位數。

世衛組織秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 週一表示：「既然這種病毒已經在這麼多國家出現，全球大流行的威脅變得非常真實。」

世界衛生組織 (WHO) 週一 (9 日) 表示，全球約有 93% 確診病例集中出現在中國、南韓、義大利和伊朗等四個國家，韓國是中國以外感染病例最多的國家，約有 7,500 例，其次是義大利和伊朗，病例數均超過 7,000 例。

世衛稱「武漢肺炎為全球大流行」就差一步，儘管中國和新加坡 (號稱) 似乎成功地控制了疫情。

世衛緊急事件規劃執行主任 Mike Ryan 提到：「當疫情影響上百國家，達到超過 10 萬確診時，是時候退一步想想，兩週前才僅是 30 個國家。」

Mike Ryan 表示：「流行病仍處於上升週期，還有很長的一段路要走。」

關於新冠肺炎感染的危險群，譚德塞稱：「一些包括心髒病、呼吸系統疾病、癌症和糖尿病在內的疾病，將使人們面臨更高的死亡風險。在中國，80 歲以上人群的死亡率最高，超過 20%。」

譚德塞稱，這次疫情死亡率很高。我們不應該把死亡高危險群以年齡區分。當然，為了理解流行病學，這樣做是可以的，但我認為每一個生命都是重要的，如果我們試圖將其歸類，這是一種道德淪喪。