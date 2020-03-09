疫情升溫 資金持續流出股票型ETF

新冠肺炎疫情在中國以外地區快速擴散，疫情未見降溫，市場擔憂疫情對經濟、供應鏈及企業獲利的衝擊恐超過原本預期，資金持續流出整體股票型 ETF，惟流出幅度較前週趨緩。

依據彭博資訊統計，截至 2020/3/6 過去一週 ETF 基金淨流量顯示，整體股票型 ETF 自前週大幅資金淨流出 275.2 億美元、降至淨流出 63.8 億美元，而美國股票型 ETF 則轉為資金淨流入 54.1 億美元，全球股票型 ETF 為資金淨流出 72.2 億美元，日本股票型 ETF 獲資金淨流入 6.5 億美元，新興市場股票型 ETF 遭資金淨流出 9.1 億美元，而中國股票型 ETF 資金淨流出金額 18.1 億美元、為新興國家 ETF 中流出金額最大者。

富蘭克林投顧分析，全球疫情風險升溫，對於經濟面最終影響目前仍難以得知，而 OPEC + 價格戰開打，將進一步重創投資信心、產油國經濟表現及能源公司營運，不確定性讓市場全面啟動避險模式。因應短期信心疲弱的劇烈波動環境，建議投資人可增持美國 GNMA 政府債和伊斯蘭債券型基金，股市中較看好公用事業及黃金產業型基金的防禦特質，可列為防禦操作首選。

目前跡象顯示美國衰退的風險仍低，建議投資人密切觀察未來一至兩個月的經濟數據與企業財測，已進場者以靜制動、空手者可透過提高定期定額扣款金額或增加扣款次數方式逢低累積單位數，看好美國及新興市場的平衡型或股票型基金。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華 ‧ 波克指出，最初預期新冠肺炎疫情影響時間應該是短暫的，然而當前雖然中國的病例數有所減緩，但是疫情已傳播到全球許多國家，而且確診病例數仍持續增加中，預期官方將推出應對政策以減緩疫情對經濟的衝擊；展望未來，油價下跌和低通膨背景也將使得全球央行能夠維持或擴展刺激性貨幣政策，也聚焦不斷變化的總體經濟會如何影響市場基本面、並相應的調整資產配置。

資料來源: 彭博資訊，截至 2020/03/06，統計彭博資訊可查詢之所有 ETF 資金流量，共 6221 檔股票型 ETF，彭博更新時間為 3/8 6am(紐約時間)。* 全球：國際 + 全球股票型 ETF，歐洲：歐元區 + 歐盟 + 歐洲不含英國 + 歐洲地區 ETF，亞太：亞太 + 亞太 (不含日本)ETF。

反觀過去一週債券型 ETF，為資金淨流入 76.6 億美元：以地區來觀察，美國債券型 ETF 獲資金淨流入 79 億美元最多，歐洲地區債券 ETF 遭資金淨流出 4.4 億美元，新興市場債與新興當地貨幣 ETF 為資金淨流出；若以投資信評類別觀察，投資等級債 ETF 獲流入金額 96.1 億美元最多，高收益債券 ETF 則遭資金淨流出 9.1 億美元、流出幅度趨緩。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽指出，聯準會這次緊急降息對於新冠肺炎疫情所造成經濟的直接負面衝擊效果有限，但透過降息提振信心與資產價格的間接效果可能深具意義，應該有助強化金融市場信心；此外，近期股市劇烈修正主要反映先前評價面過高，並不認為這趨勢會輕易逆轉，而聯準會也表示將繼續關注事態發展並扮演其應有角色，儘管目前貨幣政策效果有效，但若經濟數據再惡化，預期未來還會有更多政策動作。