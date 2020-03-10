不確定性常伴左右 持久作戰是上策

新型冠狀病毒疫情放大市場波動性，法人認為，如今交互影響且扭曲金融市場的因素與過去不同，不僅激化眼前的不確定性，也將使得這股不確定性綿延數月之久，所以，為持久作戰做準備方是上上策。

上星期，股市在一天之內跌掉 3%。這究竟是被新型冠狀病毒的疫情牽連？還是聯準會的緊急降息嚇到投資人？隨後，股市又在一天之內大漲 4%，這是因為聯準會成功安撫民心？還是因為拜登在「超級星期二」贏得壓倒性的勝利？

路博邁多元資產投資長 Erik Knutzen 認為，現在，每天要幫市場動盪找出幕後推手幾乎是不可能的事情，更別提要一口氣展望接下來 9 個月的時間。去年底展望 2020 年的時候，曾表示波動性將延續得更久、起伏也會更大。當時，認為美國大選與貨幣政策的效果遞減，將是造成市場動盪的主因，中期而言－不只是短期內－也將引來不確定性。

Erik Knutzen 指出，如今，新型冠狀病毒的疫情喧賓奪主並放大了市場波動性。通常，當有新的經濟數據公佈，資產一般會在幾小時或幾天內出現重新定價。但如今，交互影響且扭曲金融市場的因素與過去不同，不僅激化眼前的不確定性，也將使得這股不確定性綿延數月之久。故此，為持久作戰做準備才是上上策。

疫情持續發燒 經濟衝擊恐加大

儘管中國境內的新型冠狀病毒疫情似乎停止惡化，但是最新公佈的經濟數據顯示疫情造成的經濟影響，比原先預期地更加嚴重。中國採購經理人指數寫下前所未見的新低紀錄。中國乘用車市場信息聯席會公佈的 2 月份汽車銷售量年減 80%。倘若其他國家的疫情惡化到不亞於中國的程度，屆時經濟活動受到的衝擊可想而知。

Erik Knutzen 分析，目前，義大利的製造業重鎮已出現超過 3000 個確診案例，迫使義大利政府宣佈停課，甚至警告當地的公衛系統可能會崩潰。兩個星期前，國際航空運輸協會（IATA）預測航空產業將虧損 300 億美元。兩個星期後，一連串的航班取消與旅行禁令促使國際航空運輸協會將預估的損失金額上修四倍之多。 這種情況確實令人擔憂，且至少要再過幾個星期，才有辦法判斷是否能夠避免最惡劣的情況發生。

刺激政策效果 疫情降溫後才會浮現

當然，疫情對於經濟活動的影響程度，部分取決於各國政府採取的因應措施。如同路博邁總裁暨股票投資長 Joe Amato 在上週所說，目前的危機可望迫使各國推出眾人盼望已久的財政刺激政策。七大工業國表示準備好在「適當的時候」採取財政刺激措施，美國國會已通過 80 億美元的緊急預算法案，且亞洲與義大利亦推出各式各樣的刺激措施。其他國家目前仍在研議刺激政策。然而，即便各國政府真的採取財政刺激措施，刺激的效果也要等到疫情降溫後才會浮現。

Erik Knutzen 表示，上週七大工業國財長與央行行長召開電話會議，會議結束後聯準會宣佈降息 50 個基點，寫下後金融危機時期最大的降息力道。然而，這次不同於 2008 年－2009 年，各國似乎不若當年齊心協力。

加拿大央行跟著聯準會的腳步降息，澳洲央行表示可能會推出量化寬鬆政策。英國央行、日本央行、與歐洲央行似乎還在觀望，因為這幾個央行可以操作的政策空間較小，且擴大貨幣刺激政策能否獲得相對應的效果，同樣飽受各界質疑。

然而，投資人對聯準會的降息喝倒彩，導致美股下挫且美國國庫券殖利率首度跌破 1%。Erik Knutzen 指出，即便上週股市仍有幾天收紅，但帶頭上漲的仍是公用事業與醫療保健等傳統的防禦性類股。國庫券殖利率仍接近歷史低點。目前利率市場開始預期聯準會將降息至零利率，這代表聯準會在面對下一次景氣衰退時，能夠動用的政策所剩無幾。

上週聯準會降息究竟是經過深思熟慮？還是看到黑影就開槍？或是因為行政部門無意擴大財政刺激措施？答案可能要再過一段時間才能明朗，但是在此之前投資人將難以重拾信心。

美國政治風險稍微降溫

拜登贏得上週超級星期二的黨內初選，重新燃起代表民主黨參選美國總統的希望，也讓投資人稍微鬆了一口氣。Erik Knutzen 表示，儘管桑德斯在一開始的初選遙遙領先，但是上週的初選結果足以讓拜登吸引其他分裂的中間選民，最終可望讓拜登拿下最多的選舉人票數並代表民主黨角逐總統大位－對此投資人也抱以正面的迴響。

儘管政治風險已稍微降溫，拜登最終可望拿下多數的選舉人票，不過，Erik Knutzen 認為，接下來黨內初選的角力戰仍充滿未知數。或許在 7 月中旬民主黨召開黨代表大會之前，桑德斯會一路纏鬥下去，因為華倫已宣佈退選，激進選民的票將向桑德斯靠攏，且本月還有兩次的超級星期二以及一次黨內辯論會，任何的差錯都可能令拜登的參選之路受阻。

不確定性常伴左右 伺機平衡投資組合

上星期市場籠罩在龐大的不確定性之中。儘管市場連續數日走跌、波動性居高不下，但是市場表現仍漲跌互見。

Erik Knutzen 建議，投資人切勿以為市場已打底完成，或是接下來波動性將下降。現在，面對的是不確定性，而不是個別的投資風險。這些兩極化、相互交織的不確定性將常伴投資人左右。儘管是老生常談，但是美國消費支出是重要的觀察指標。上週五公佈的非農就業人口數字雖然令人稍微心安，但是只要消費活動或是就業市場浮現任何疲弱的訊號，都將被投資人視為經濟成長的一大威脅，令金融市場進一步出現賣壓－當然也可能促使政府推出更大規模的財政刺激政策。

如同 Joe Amato 在上週所說，倘若投資人還未針對這些不確定性重新調整投資組合的風險，現在或許還能趁著市場反彈之際降低投資風險。現階段，在市場波動起伏之際，相較於建立積極的投資部位，投資人更應伺機重新平衡投資組合。