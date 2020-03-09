疫情時刻如何安全迫降? PGIM全球股票機會基金 4大特色助績效逆風高飛

新型冠狀病毒 (COVID-19) 持續在全球各國擴散，比如今年以來最夯的韓劇「愛的迫降」，投資人在過去逾十年享受的多頭行情面臨挑戰，漲多的風險性資產出現劇烈震盪，該如何讓收益安全迫降，低點進場等待再起飛?

全球經理人選股這樣挑

根據美銀美林公布 2020 年 1 月份調查統計，全球經理人對於未來 12 個月看好資產的前三大特色分別為高盈餘品質、高股息殖利率、大型股，預料將在未來有亮眼表現。

保德信投信認為，投資人當前面臨經濟成長減緩與疫情爆發階段，可優先選擇全球股票基金，並且觀察投資組合與其操作團隊的投資策略是否符合以上的核心選股條件。其中，高盈餘品質股、大型股這兩大條件，股價表現穩定性也相對較高，具備長期產業競爭力與市場優勢，相對有機會安渡景氣成長放緩及短期金融市場震盪階段。

而全球經理人所看好的選股條件，在過去多頭行情中也可得到驗證。如保德信投信引進的 PGIM Jennison 全球股票機會基金，以投資策略正是集中持股操作於大型股、高盈餘成長股，其績效優於同類型產品。

根據 Lipper 資料統計截至 2020 年 1 月，在台灣核備的理柏環球股票類型基金中，PGIM Jennison 全球股票機會基金 (T 級別) 在 3 個月、6 個月及今年以來等期間，報酬率排名均位居前 1/4，累積報酬更都領先同類型基金平均。儘管在今年來金融市場相對震盪期間，基金也維持 3.57% 正報酬，優於同類型平均負報酬，顯現該基金操作實力。

基金 (T 級別) 同類型績效表現優異

PGIM Jennison 全球股票機會基金的投資組合中不少個股都帶來正貢獻，例如非核心消費品持股的阿里巴巴 (BABA) 和特斯拉(Tesla)，醫療保健、資訊科技和通訊服務產業中的血糖監測公司 DexCom、電子支付公司 Adyen 和軟體平台 The Trade Desk，而這些個股都是該產業中的大型龍頭或高盈餘成長的代表。

四大基金特色打造優異表現

PGIM Jennison 全球股票機會基金究竟如何在市場中突圍? 從操作團隊的投資策略來看，本基金目前擁有四大特色：

1. 聚焦大型，攻守兼備

本基金投資配置逾 5 成佈局美國，其中市值超過 272 億美元大型企業佔 8 成以上。近來全球股市受到疫情影響表現震盪，惟大型股表現相對穩健。若以基金前幾大持股來看，亞馬遜、萬事達卡、微軟、LVMH、特斯拉等，均為全球知名企業；其中，第一大持股電商巨頭亞馬遜於 2 月初重返兆美元俱樂部，並且正式成為美國史上市值超越 1 兆美元的企業。(資料來源: 保德信投信，配置比例會隨著情況而更改，截至 2019/12)。

2. 聚焦高盈餘成長股

除了選擇大型股以策安全外，該檔基金更尋找具有高盈餘成長動能股票，且具備產業競爭優勢公司，包括非核心消費、資訊科技及醫療等成長性產業，目前為基金佈局方向。若以基金平均持股盈餘成長來預估未來 3~5 年為 23%，整體表現優於 MSCI 全球指數 10%。(資料來源: 保德信投信，長期盈餘成長率為估計值非基金報酬率，FactSet、MSCI，截至 2019/12/31)。

3. 集中持股

該檔基金為 PGIM Jennison 團隊操作，透過紮實研究為核心，以評價分析找出股價被低估的公司，並集中持有 35-45 檔標的，基金前十大持股占比約 40%，提高持股投資效率。(資料來源：PGIM Jennison，此配置比例會隨著情況而更改，保德信投信整理，截至 2020/1/31。)

4.6 大投資流程

要如何在全球逾 5000 檔股票中篩選適當標的？PGIM Jennison 團隊設定並且嚴謹執行六大投資流程，從投資發想、基本面研究、評價分析、投資組合建構、投資紀律，進行全面性風險管理，做出投資組合最佳配置。

選股過程中，PGIM Jennison 團隊格外重視財務指標，所謂關鍵財務指標如，個股長期盈餘成長率能達雙位數增長、且是否具有強勁動能，以及較高的股東權益報酬率 (ROE) 或投入資本報酬率 (ROIC) 等條件；此外，經理團隊也著重基本面研究，個股是否具備競爭優勢與成長動能，如科技股所有權優勢、規模經濟、破壞式創新等。當然，經理團隊也同步進行風險管理，聚焦於單一個股風險，定期拜訪公司來衡量未來潛在風險，同時也透過許多量化因子來評估，包括盈餘動能、周轉率、債信評及持股相關性等因子綜合評估。

加碼成長產業 等待收益再起飛

儘管短期內金融市場受到疫情影響陷入震盪，但市場低迷時，也是研究團隊主動式選股，由下而上、找出被低估股票的最佳時機。

PGIM Jennison 團隊也表示，正在密切觀察疫情局擴散狀況，持續透過研究評估各家公司的長期基本面和盈餘展望，從下至上建立投資組合，持續檢視短期和長期的公司和產業前景，透過了解後來評估產業和企業變化。面對 2020 年，經理團隊預期投資組合的盈餘增長仍將維持高於市場的水準，雖然面臨市場不確定性，但包括電子商務、軟體服務及電子支付等產業依然看好，後續成長動能佳。

保德信投信也建議，投資人可趁勢加碼 PGIM Jennison 全球股票機會基金，以強勢美股、大型龍頭股為主，更靈活配置至全球高成長盈餘企業和產業，達到攻守兼備的效果，讓基金操作團隊嚴選潛力產業與個股，並且及時對整體環境做適度調整與風險控管，等待長線投資收益再起飛。

本資料所示之指數或個股係為說明或舉例之目的，並非推薦投資，且未必為保德信投信所管理基金之對比指數或持有之部位。本基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。有關基金應負擔之費用 (境外基金含分銷費用) 已揭露於基金之公開說明書或投資人須知(境外基金適用)，投資人可至保德信投信理財網 www.pru.com.tw 或公開資訊觀測站 mops.twse.com.tw(境內基金適用)、境外基金觀測站 announce.fundclear.com.tw 查詢(境外基金適用)。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金採用公平價格及擺動定價機制，相關說明請詳投資人須知。本基金採反稀釋機調整基金淨值，該淨值適用於所有當日申購之投資者，不論投資人申贖金額、多寡，均會以調整後淨值計算。PGIMSITE20200314