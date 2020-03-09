市場忙找掩護！金價登上1700美元七年首見 日圓突破102

國際金價今 (9 日) 亞洲盤登上每盎司 1700 美元，是 2012 年底以來首見，油價崩跌引發股市賣壓，加上武漢肺炎疫情擴大讓主要經濟體面臨衰退風險，促使投資人蜂擁進入避險資產，日圓兌美元也強升，一度突破 102 關卡。

4 月交割的黃金期貨價盤中躍漲 1.83%，報每盎司 1702.95 美元。黃金現貨價也一度漲至 1702.45 美元。

黃金期貨價盤中走勢。(來源: Investing.com)

石油輸出國組織和盟國 (OPEC+) 的減產協商破局引爆全面價格戰，亞股今日盤中幾乎全盤皆墨，日經 225 指數重挫 5.5%，美股期指再度出現 1000 點的劇烈跌幅。

除了黃金，日圓、公債這些避險資產也走高。日圓兌美元報 102.19，是三年多來新高，升幅逼近 3%，稍早一度升至 101.6 日圓。

日圓兌美元盤中走勢。(來源: Investing.com)

美國 10 年期公債殖利率被摜壓至 0.5% 以下，再創歷史新低，這也削弱了美元的吸引力。

PIMCO 經濟學家 Joachim Fels 週日 (8 日) 表示，武漢肺炎疫情可能導致歐、美經濟輕微而短暫的衰退，因為銀行可能收緊銀根、導致企業資金短絀，拖累經濟下滑。他預測美國及歐洲上半年可能出現短暫的技術性衰退 (GDP 連兩季萎縮)，而日本會陷入衰退。

他預測，美國聯準會將進一步減息、幅度至少 0.5 個百分點，也可能把利率降到零，其他國家央行也會採取寬鬆的貨幣政策。