金價將寫四年最大周漲幅 新債王：此刻擁有黃金是最佳選擇

武漢肺炎疫情之下黃金作為避險資產的招牌更閃耀，金價本週四個交易日來勁揚逾 5%，有新債券天王之稱的雙線資本（Doubleline Capital）創辦人岡雷克 (Jeffrey Gundlach) 看好金價續漲，認為此刻擁有黃金是最佳選擇，高盛 (Goldman Sachs Group) 也形容，黃金「對病毒有免疫力」。

黃金期貨價從本週一 (2 日) 直至週四上漲 5.3%，目前價位逼近七年新高。在投資人擔心疫情擴大、股市大起大落，也質疑聯準會 (Fed) 緊急降息成效之際，黃金成了少數屹立不搖的贏家。

岡雷克週四 (5 日) 接受 CNBC 訪問時說，此時此刻，擁有黃金是最佳選擇，並看好金價續漲。高盛全球大宗商品研究部門主管 Jeff Currie 日前說，在當前充滿不確定性的環境中，人類、經濟都在劫難逃，但可以確定「黃金對病毒有免疫力」。

黃金期貨價格今 (5 日) 盤中上漲 0.5%，約報每盎司 1675 美元，週四大漲逾 2%。現貨金價週四漲幅也超過 2%，一週以來上漲 5.5%。

金價 30 日波動率。(來源: Bloomberg)

金價上個月曾創下每盎司 1689.31 美元的盤中高價，如果突破這個價位，將登上 2013 年以來高峰。同樣被視為避險資產的美國公債今日盤中續漲，10 年期公債殖利率仍低於 0.9%，是約 150 年歷史上僅見。

信評機構標普全球 (S&P Global Ratings) 預估，武漢肺炎可能導致全球經濟合計折損 2100 億美元，亞太地區的日本、香港、新加坡、澳洲首當其衝。

投資人持續把資金投入黃金 ETF，黃金 ETF 持倉量已經登上歷史新高，而本週預料將連八週上升。

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