〈貴金屬盤後〉全球市場動盪 交易者忍痛出脫黃金 黃金小幅收高

週一 (9 日) 交易，由於原油價格崩跌、武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴散，全球市場宛如自由落體般墜落，黃金期貨價格則小幅收高。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 週一研究報告指出，「本週開始厭惡風險的情緒非常高昂，全球股市崩潰，貨幣和商品市場動盪混亂。」

4 月交割的黃金期貨價格上漲 3.30 美元或 0.2%，收每盎司 1675.70 美元。

上週黃金大漲 6.79%，為最活躍契約自 2011 年以來最大單週漲幅。

5 月交割的白銀期貨價格下跌 20.9 美分或 1.2%，收每盎司 17.054 美元，上週最活躍契約漲幅 4.89%。

在俄國與 OPEC 未能達成擴大減產協議之後，全球市場的動盪達到新高峰，俄國大幅調降原油價格且打算提高產量，市場解讀此舉是為了以低價搶奪市場份額，讓投資者倍感擔憂，恐懼價格戰將衝擊各個市場。

原油面臨的問題還包括 COVID-19 疫情擴散，恐令全球供應鏈和經濟都進一步受挫。

盤中交易，黃金價格曾一度觸及 1704.30 美元高點，但隨後回落，分析師推測，這是因其他市場崩潰，交易者面臨追加保證金的狀況，不得不出脫黃金，重新調整其投資組合部位。

Insignia Consultants 首席市場分析師 Chintan Karnani 報告提到，交易者「出售黃金，用以挹注資金到原油上，以對應原油追繳保證金的要求。原油目前價格 31.80 美元，比起 1676 美元的黃金來說，更沒有風險了。」

S&P 500 指數週一稍早大跌 7%，觸發熔斷機制，導致交易暫停 15 分鐘。10 年期公債殖利率和 30 年期公債殖利率跌至歷史低點，使全部美國公債殖利率都不到 1%。(公債價格上漲時，殖利率下降，而殖利率下降會提高不孳息的貴金屬之吸引力。）

其他金屬商品交易

5 月交割的銅期貨價格下跌 5 美分或 2%，收每磅 2.5105 美元。

4 月交割的白金期貨價格下跌 33.60 美元或 3.7%，收每盎司 862.80 美元。

6 月交割的鈀金期貨價格下跌 33.50 美元或 1.4％，收每磅 2405.70 美元。