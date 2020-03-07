〈貴金屬盤後〉疫情延燒 黃金震盪收高 本週漲幅創2011年來最大

週五 (6 日) 交易，黃金期貨價格上漲且本週收高，隨著股市拋售和債券殖利率下滑，讓黃金本週上漲了 105.70 美元，創下自 2011 年以來最大單週漲幅和上漲金額。

然而，盤中交易非常震盪，交易時間稍早黃金走在自 2008 年來最棒的單週漲幅軌道上，但隨後價格陡降，最終又反彈回升。

Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 將盤中陡降歸因於近期大漲之後出現「看漲疲憊」情緒。

「隨著全球進入危機模式，黃金波動仍劇烈，雖然黃金漲勢相當強烈，但活躍交易者必須為看漲疲憊情緒做好準備，隨時會出現大規模下跌。」

由於市場擔心武漢肺炎疫情擴散對經濟造成衝擊，避險資產買盤湧入，包括黃金和公債等。

4 月交割的黃金期貨價格上漲 4.40 美元或 0.3%，收每盎司 1672.40 美元。

黃金週五盤中高點曾觸及 1690.70 美元，低點曾挫至 1642.28 美元，本週漲幅 6.79%，為 2011 年以來最活躍契約最大單週漲幅。

5 月交割的白銀期貨價格下跌 13 美分或 0.7%，收每盎司 17.263 美元，最活躍契約本週漲幅 4.89%。

GoldSeek.com 總裁 Peter Spina 表示，「確實很多人處於被追繳保證金的狀態，投機者必須平倉或者被強制出場等，你看到價格快速大跌，但我相信這跌勢不會延續很久，黃金很快已準備好邁向 1700 美元。」

武漢肺炎、公債殖利率下滑、美股崩跌、美元疲弱

週五非農就業數據公布後，削去稍早強烈漲幅。美國 2 月份新增就業人數 27.3 萬人，此數據意外強勁，遠優於分析師預期的新增就業人數 16.5 萬人。然而，該報告是在武漢肺炎蔓延全球之前編製。

Insignia Consultants 首席市場分析師 Chintan Karnani 指出，「2 月份的非農就業報告沒有反映出武漢肺炎的任何衝擊。目前美國就業市場具有抵抗該病毒的彈性，但美國企業的獲利能力並非對武漢病毒免疫。」

武漢肺炎確診病例週五激增，全球已逾 10 萬人。

與此同時，10 年期和 30 年期公債殖利率觸及新低，這會提高市場對貴金屬的需求，因為公債殖利率下降後，比起公債，無孳息的黃金就對買家更具有吸引力。

黃金上漲之際，週五美股再受挫，道指跌逾 600 點且 S&P 500 指數和納斯達克指數也大跌。

再者，黃金漲勢也反映了美元的疲弱，本週 ICE 美元指數下跌超過 2%，美元疲弱也同樣提高以美元計價的黃金之吸引力。

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