油價亞洲盤暴跌20% 道瓊期貨下挫逾1000點

布蘭特原油期貨週一 (9 日) 大幅跳空低開，開盤跌 25%，隨後跌逾 31%，報每桶 32.14 美元；WTI 原油期貨跌幅迅速擴大至 27% 至每桶 30.07 美元，同時引發美股期貨的拋售浪潮。

截至台北時間 8:05，標普 500 指數 E-mini 期貨下跌 5%，至 2819，觸發了 5% 的跌幅限制，意味著在美國隔夜時段的剩餘時間內，該合約不能以更低的價格進行交易，之後報價回到 2834 點附近。道瓊指數期貨也下挫逾 1000 點。

道瓊期貨暴跌逾千點

在市場動盪的情況下，投資人繼續尋求更安全的資產，基準美國 10 年期公債殖利率短暫跌至 0.5% 以下，隨後小幅回升至 0.5533%。

OPEC+ 聯盟解體引發全球最大生產國爆發全面價格戰，週末期間，沙烏地阿拉伯削減了官方油價，下調幅度之大創至少 20 年之最，向買家暗示將會增產，油價創下 1991 年波灣戰爭以來的最大跌幅。俄羅斯也表示，國內石油公司想生產多少就可以生產多少。

與此同時，CME FedWatch 工具指出，交易員預計美國聯準會在即將舉行的 3 月會議上將會調降利率 75 個基點。降息 75 個基點的機率是 86%，而上週五是 65%。