油價暴跌、日圓走強！日股盤中跌破2萬點

日本東京股市在週一 (9 日) 開盤後，日經 225 指數一度較上個交易日大跌 1132.45 點，也在時隔 1 年又 2 個月的時間後再度低於 2 萬點。而上回日經 225 指數在交易時間內跌破 2 萬點，則是發生在 2019 年 1 月 7 日。

日經 225 指數走勢日線圖 (圖片來源：Investing.com)

受到武漢肺炎疫情在全球迅速擴散影響，日圓在 9 日上午的外匯市場也向上攀升。美元兌日圓一度來到 1 美元兌換 101 日圓水準，日圓走強。多以出口為主的日本企業未來業績發展也令人感到擔憂。而原油價格出現暴跌，也讓投資人心理更加惡化。

日本國內債券市場方面，長期利率走低。指標性的 10 年國債殖利率在 9 日上午來到負的 0.2%，較上週末下跌 0.055%。也是自 2019 年 11 月以來，出現近 4 個月的新低。這也是因為武漢肺炎引發投資人的不安，被視為安全資產的日本國債被大量買入的緣故。

JPX 日經 400 指數、東證股價指數 TOPIX 亦出現持續滑落。而東證股價指數 TOPIX 也出現去年底以來新低。

由於日圓在 9 日外匯市場出現 1 美元兌換 101 日圓的走高行情，也使得各檔以出口為主的日企股價接連滑落。

日本時間 9 日上午 10 點過後，東證 1 部的交易金額約為 8453 億日圓。下跌的個股有 2110 檔，約占整體的 97%。而上揚的有 44 檔，另有 9 檔走平。