降息撒錢PK肺炎 台股再拚年線前踩煞車？

武漢肺炎疫情持續在歐洲美國擴散，繼美國 Fed 僅急降息 2 碼後，市場也預期歐洲央行也將跟進降息撒錢救市。武漢肺炎疫情對經濟景造成的影響，目前尚難評估，但世界各國已急忙以寬鬆資金策略，希望能減緩對金融市場的衝擊，影響重大程度可見一斑。而台股今日表現，仍得靠國家隊，11200 將成為關鍵整數區，如能挺住才有機會力拚年線前踩煞車。關鍵點位為 11176、11236、11282 點。

台股如開盤棄守 11300 點關卡，須留意能否站回 11310 點，必須站穩 11310 點，多方才有機會搶回 11355 點，緩解空方攻勢，甚至試圖再度站回 11400 點之上。但如棄守 11282 點，盤勢將落入空方掌控，須留意回測 11236、11200 整數關卡，而 11138 點之前的中途站為 11176 點，如再棄守 11138 點，將進入 11100 點與年線保衛戰，目前年線位置為 11076 點。

台股要展開年線保衛戰，同樣必須股匯市雙線同步進行。新台幣匯率如能挺住 30 元大關，外資才不會急忙加速匯出，而股市部分，除了電子三王等權值股之外，金融股也是例行撐盤要角，只要不出現電金齊軟，才有機會挺住年線。

台股短線上只要再棄守 11300 點整數關卡，將由空方再度取得控盤權，需觀察下方年線與 11200 點之下，前波國家隊強力支撐位置，是否再度發揮作用。投資人在盤勢未回穩前，仍以降低整體多單持股比重為宜，不宜貿然進場搶短。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)