【群益金鼎證券】群益權證週報

撰文 / 群益金鼎證券衍生性商品部

疫情在遠方才叫機會

幾個值得留意的市場變動：VIX 指數在上週五 (3/6) 盤中高點 54.39 元，該數值是 08 年後最高；美債 30 年期殖利率當日爆跌 30bps，這使得美國公債市場的指標債券幾已全部失去套利空間；油價在該日亦出現 10% 大跌，這三個資訊背後還包括了跌跌不休的美元指數已跌至 95.951。

油市大跌是基於減產協議的破裂，但市場完全無視於美國就業數據表現，在日中振幅與市場波動都極為躁動，可見美元資產出現恐慌心理與價格破壞是一個值得留意的問題，習慣以美元資產作為市場互動秩序觀察的規則或許受到了考驗，但這仍可能是短期現象的假議題。

權證市場尋找重心

台股上週 (3/2~3/6) 測試年線後反彈，但短期 12 日線多空分界下降趨勢形成阻力，櫃買電子族群出現相對前週跌深後反彈，使得本週櫃買指數表現優於大盤。

權證市場上週一度買盤湧現，流通在外張數突破 700 萬張，但最終收斂至 660 萬張，日均量下降至 28.35 億，大減 2.37 億。聯發科 (2454-TW)、元大台灣 50(0050-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、原相(3227-TW) 與台積電 (2330-TW) 的交投占比續有提升，台積電 (2330-TW) 仍囊括了 9.63% 的成交市占高居第 1，此外宏達電 (2498-TW) 與聯亞 (3081-TW) 交投也轉熱。

市值表現上，雖未站穩 40 億以上，但仍較前週增加 3.17 億，元大 S&P 黃金正 2(00708L-TW)市占比上升最多，其他成長的標的包括環球晶 (6488-TW)、群聯(8299-TW) 與台積電，另外原相、康友 - KY(6452-TW)與世芯 - KY 市占突破 1%。從 theta 的角度，加權指數與台積電合計市占 25.7%，較上週小降，國巨 (2327-TW) 成長亦明顯。

波動上升下合理性更值得關切

元大 S&P 石油正 2(00672L) 本週仍受到權證投資人加碼，這檔 ETF 本身是槓桿型的 ETF，就正股而言就是一個交易型工具，並非是一個投資工具，同時高溢價是在等待新額度釋放。相較於富邦 VIX(00677U) 先前因無法取得新增額度而維持高溢價，現在 00672L 的追加額度已獲主管機關核准在案，籌碼優勢下的溢價不可久恃，何況即便當初的富邦 VIX 也無法等到今日，多方早早棄守退場，因而仍固守於元石油正 2 的投資人宜謹慎留意。