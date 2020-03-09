〈台股盤前〉短線維持震盪整理 拚站穩半年線

全球壟罩武漢肺炎疫情陰霾，美股上週五 (6 日) 持續下跌，台股上周也守住年線支撐，雖然有資金和籌碼面支撐，不過歐美恐慌情緒持續增溫，國際股市出現震盪，台股也進入壓力區，將呈現震盪築底走勢，並觀察是否站穩年半線位置。

美股上週五四大指數表現方面，美股道瓊指數下跌 256.50 點，或 0.98%，收 25,864.78 點；標普 500 指數下跌 51.84 點，或 1.71%，收 2,972.10 點；那斯達克指數下跌 162.98 點，或 1.87%，收 8,575.62 點；費城半導體指數下跌 34.14 點，或 1.97%，收 1,699.89 點。

市場消息方面，面板雙虎經歷產業低潮，但東京奧運如期舉行，可望帶動大尺寸電視備貨潮，下游採購力道擴大，估今年全球出貨量將增至 200 萬台，年增近 5 倍。

市場傳出，蘋果有意擴大真無線藍牙耳機 (TWS)AirPods 布局，規劃平價入門版 AirPods，價格將低於 AirPods Pro，最快今年第 2、3 季推出，若推出平價版搶市，有助擴大銷量，帶旺英業達、新日興、欣興等供應鏈。

中央研究院宣布，成功合成能辨識新冠病毒 (SARS-CoV-2) 蛋白質的單株抗體群，可作為檢測快篩裝置的關鍵試劑，未來若成功量產，篩檢新冠肺炎有機會像流感一樣，15 至 20 分鐘就能迅速得知結果，將有效提升採檢量能。中研院指出，在經濟部安排下，將與數家廠商洽談生產快篩試劑原型產品，若順利，可在 3-4 個月內通過驗證並量產。

法人表示，歐美正壟罩武漢肺炎陰霾，國際股市動盪短期難平息，台股雖然具備殖利率題材，表現可望優於歐美股市，但肺炎黑天鵝可能隨時發威，短線上投資人還是不得大意。