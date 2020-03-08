〈台股風向球〉熱錢加軋空力道vs.肺炎黑天鵝 靜待歐美疫情止穩

過去一周美股大坐雲霄飛車，道瓊指數上下震盪動輒千點，台股指數周漲 29.64 點，守住年線支撐，反映台幣飆升帶來的資金蠢蠢欲動，也令投資人信心不墜，法人指出，還是有不少投資人願意提前押寶第二季疫情緩解後的強彈，然而，武漢肺炎疫情持續全球蔓延中，歐美恐慌情緒正增溫，本周台股雖有資金和籌碼面支撐，不過，肺炎黑天鵝可能隨時發威，短線上投資人還是不得大意。

法人說明，熱錢匯入且外資賣股後未匯出，反映在台幣強勁走勢中，加上時序逐漸進入融券回補高峰期、近期大盤券資比衝上高點，熱錢加上軋空，將使大盤具備不小支撐力道。

然而，武漢肺炎這隻黑天鵝未閒著，當我國民眾逐漸卸下緊張情緒，實際上歐美疫情正在擴大，德國和西班牙全國 94% 一級行政區都出現病例，法國一級行政區也發生同樣情況；美國疫情更不斷擴散，加州、華盛頓州和佛州都已進入緊急狀態，甚至連美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧等政府高層在一場會議後，都已暴露在染疫風險中。

法人指出，歐美疫情正進入快速攀升期，國際股市未來一周動盪恐難平息，提醒投資人仍別忽略，全球經濟成長放緩衝擊並沒有改變。

籌碼面上，外資避險情緒仍濃厚，上周來在集中市場繼續提款 547 億元，自營商同樣減持股票，僅投信小買，法人提醒，「即便熱錢停泊等著買，但實際上，就是還沒買」，對短線投資人而言，外資開始大舉回補，才是持股風險減緩時。

本周大事可關注，周四台灣央行總裁楊金龍將赴立院進行業務報告，市場都關注其發言，是否暗示央行的最新利率政策走向。

另外台達電、研華將召開法說會，對後市的展望同樣受到關注；另一方面，上市櫃公司陸續公布去年財報、股利政策及 2 月營收，預料個股表現將更加分歧。

技術面上，年線發揮支撐作用，不過月線下彎，且上檔套牢反壓大，預料整理期加長，靜待歐美疫情受控。