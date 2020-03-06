【日盛投顧】電子權值修正 指數失守5日線

◆盤勢分析

1. 美國股市波動加劇，周五亞股走低，台股加權指數也同步出現回檔，早盤開低後未能彈升，日線拉出中長黑並接連失守半年線 (約 11，490 點)、10 日均線 (約 11，421 點)、5 日均線 (約 11，345 點)，終場指數下跌 193.01 點，收在 11，321.81 點，跌幅達 1.68%，成交金額則為 1496.05 億元。三大法人合計賣超 322.65 億元，外資賣超 288.23 億元、投信買超 7.86 億元、自營商賣超 42.29 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價跌量增，後續需價跌量縮、價漲量增較有利於多方。

(2)、均線：目前指數位處月線 (約 11，567 點)、半年線(約 11，490 點) 之下，須留意上檔套牢壓力，下檔波段支撐以年線 (約 11，076 點) 為守，短線壓力為月線 (約 11，567 點) 附近。

(3)、技術指標：KD 交叉向上，但 9 日 K 值低於 50，短線上暫以區間震盪格局視之。

3. 櫃買指數跌幅 0.63%，收在 144.26 點，周五整體表現較加權指數抗跌，仍處於 5 日均線 (約 143.4 點) 之上，目前櫃買指數壓力為季線 (約 146.2 點) 附近。

4. 觀盤重點：近日台股明顯出現波動，下方年線位置 (約 11，076 點) 為多空關鍵分水嶺，考量近期國際股市震盪幅度加劇，建議於操作上不宜躁進，若操作高檔強勢股，須多加注意資金比重控管。後續選股方向，可追蹤雖逢營收利空，但股價不跌的個股。此外，時序已進入 3 月，投信月底將結算 Q1 季績效，近日可留意投信介入之中小型題材股，族群方面可關注 ABF 載板、CCL 銅箔基板、記憶體、散熱、伺服器，並持續留意供應鏈產能回升情況。

防疫、原料藥走強，ABF 載板盤堅

1. 防疫：世界各國疫情有擴大跡象，醫療防疫族群持續吸引市場目光，相關類股 6504 南六、1325 恆大、4142 國光生、4736 泰博、4735 豪展、1707 葡萄王股價走強。另外，因耳溫槍相關應用的訂單爆量增加，微控制器 (MCU) 廠商 6202 盛群、5471 松瀚亦因此受資金青睞。

2. 原料藥：中國疫情導致生技產業的復工率偏低，台系原料藥廠具有受惠轉單效益的想像空間，相關個股 1762 中化生、1789 神隆、4119 旭富皆於周五強勢創波段新高。

3. 避險概念：由於新冠肺炎疫情延續、國際股市波動放大，市場投資人避險意識上升，資金往具有防禦性質的商品靠攏，相關標的包括 00635U 元大 S&P 黃金、00679B 元大美債 20 年，周五表現突出。

4.ABF 載板：受惠伺服器、5G 基地台及 AI 等需求，ABF 載板供需吃緊題材於今年持續延續，相關個股 8046 南電、3189 景碩、3037 欣興周五表現相對強勢。

5. 光通訊：大陸大型通信業者中國移動持續推動 5G 建設，近期啟動 5G 二期標案測試採購，目標 2020 年底 5G 基地台達 30 萬個。相關光通訊個股 3450 聯鈞、4977 眾達 - KY 近日股價持穩。