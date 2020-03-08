疫情失控美國降息恐無用 台股本週面臨年線保衛戰

武漢肺炎打亂股市節奏，儘管美國帶頭降息，但市場仍不領請，台股隨美股走跌短中期均線宣告失守，投信表示，疫情持續擴散恐讓股市繼續面臨拉回壓力，台股將面臨年線保衛戰。

台股上週隨美股震盪整理，在政府基金積極拉抬下，指數單週小漲 29 點作收，週線驚險收紅但 10 日、月線、季線全部失守；安聯投信分析，台股在拉回年線後指標背離跌深反彈之後又立刻跌破，讓年線成為目前盤勢重要支撐觀察點，未來要觀察，半年線位置是否能有效站上，如果繼續震盪拉回，年線將成重要支撐觀察點。

富蘭克林華美投信指出，肺炎疫情擴散，擔憂經濟有衰退疑慮，逼聯準會提前出手降息兩碼，但美股仍無力反彈，在美股持續震盪整理下，台股短線恐有修正壓力。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏指出，美國聯準會緊急降息兩碼，帶動各國也跟進降息，但資金市場仍呈現波動變化削弱降息資金利多，加上對於疫情蔓延引發的經濟擔憂，成為左右股市的關鍵原因。

廖哲宏說，儘管全球央行輪流釋放熱錢營造資金行情，但要注意的是，面對疫情衝擊導致供應鏈、供需變化及遞延等攸關基本面等不確定性影響仍在，在疫情持續蔓延的情況下，未來會對消費需求的影響將成關注重點。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，台股在中國供應鏈斷鏈與歐美疫情擴散下，指數出現較大整理，但觀察台商基本在財務結構與製造能力上皆優於中國廠商，在美中貿易摩擦後與疫情影響下，將加速廠商布局非中國生產據點，加上轉單效應可望逐漸發酵，自動化或無人化生產則是另一新議題與關注重點。

周書玄指出，科技產業發展趨勢雖不受疫情影響，但生產與出貨的進度將受疫情限制而有所遞延，但未來應觀察美國相關疫情發展，若能受到控制，則股市可望展開反彈行情，但若持續升溫失控，短線恐將繼續震盪盤整。