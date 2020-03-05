美股短線仍劇烈震盪 分批進場為宜

美股本周表現如坐雲霄飛車，行情一會兒重挫，一時又大漲，法人認為，就基本面而言，降息無助於解決美國正在升溫的疫情及產業斷鏈問題，評估產業混亂狀態要到下半年才可望恢復秩序，預期美股短線仍將處於劇烈震盪，口袋深者可在大跌時分批買進，保守者可先觀察第二季美國銷售情況，待底部確認、行情走穩後再進場。

美國聯準會週二無預警閃電降息二碼，聯邦基金利率降至 1.0% 至 1.25% 區間，突然的大動作令市場受到驚嚇，擔憂經濟前景比預期更差，導致當天美股重挫，隨後美國 2020 總統大選候選人拜登在「超級星期二」初選結果逆轉勝，激勵美股週三大漲，投資人本周大洗三溫暖。

統一 FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，原本民主黨候選人由較激進左派的桑德斯民調領先，然而，初選關鍵戰役的「超級星期二」統計結果出爐，卻是由溫和中間派的拜登領先，可望出線與川普競爭總統大位，在政策主張上，不論兩人誰當選，對金融市場皆有利，使得政治對經濟的負面影響降低。

袁永騰指出，美國聯準會提前在三月例行會議前做出暴衝式降息，顯露聯準會主席鮑威爾在決策上的考量受到政治及華爾街壓力影響大，未來隨著疫情影響實體經濟，還有再降息的空間。降息釋放資金，對金融市場有絕對性的幫助，股市有央媽這雙無形的手再次出手托底，全球其他主要央行也將跟進寬鬆，疫情急遽升高的歐洲國家預料三月份很快就會有動作，歐洲央行可能進一步降息與擴大購債規模，以緩解疫情對經濟的衝擊。而中國股市同樣在政策支撐下維持上漲的榮景，全球主要股市再次展開新一波資金行情。

不過，就基本面而言，袁永騰表示，降息無助於解決美國正在升溫的疫情，以及產業斷鏈問題，上游的生產端在中國工廠本月加速復工後，生產供給可望於本季底逐步恢復正常水準。但在終端銷售及訂單方面，需留意美國庫存水位變化，廠商第一季的備貨已經受到中國市場疫情爆發導致銷售下滑，接下來是美國疫情正在擴大，對於美國民眾消費行為影響有多大，仍需進一步觀察，倘若美國市場銷售也萎縮，庫存水位升高，原本就是淡季的第二季訂單可能瞬間消失。

袁永騰表示，封城與交通運輸中斷對於全球製造業影響持續擴大，未來一至兩個月市場會陸續下修今年景氣及獲利展望，長期而言，因圍堵效果不佳，逐步恢復日常交通與運輸往來，使經濟活動正常化，會是全球政府接下來要努力的目標。評估產業的混亂狀態可望在下半年恢復秩序，預期美股短線仍將處於劇烈震盪，存在下檔風險，但同時也有央媽托底，若以持有至年底的中長線思惟，口袋深的投資人可在大跌時分批買進，保守者可先觀察第二季美國銷售情況，待底部確認、行情走穩後再進場。

投資方向上，貨幣寬鬆、政策保底，依舊是 2020 年全年主軸，持續看好網路、媒體、電商與電動車等大型成長產業個股，較不受實體經濟活動減緩衝擊，在資金寬鬆環境下，待疫情發展趨穩，預期仍將成為市場資金主要關注標的。