低利時代 高金融比ETF殖利率佳 防疫時期絕佳投資避風港

美國聯準會 (FED) 本周無預警大幅降息兩碼，驅動台股昨日 (3/4) 續漲，今日 (3/5) 開盤上漲 62.3 點，盤中各類股表現相當，買盤持續進駐，終場加權指數上漲 1.08%，收在 11514.82 點，成交值 1438.68 億元。國泰投信表示，台股本周連續三天 (3/3-3/5) 走揚，除了政府基金持續進場護盤外，國內防疫情勢稍獲控制，也使得內外資信心回穩，惟當前疫情尚未完全止息，投資人欲介入台股，可納入追蹤低波動股利精選 30 指數的 ETF，如國泰股利精選 30 ETF(00701)，其匯聚高殖利率金融股，低利環境中尤具下檔保護，是防疫時期絕佳投資避風港。

新冠疫情在全球持續蔓延，投資人擔憂疫情對經濟之衝擊，歐美股市上週連日重挫，台股亦不免遭國際股市拖累，所幸美國聯準會近日宣布降息 2 碼，消息傳出後，美國十年期公債首次跌破 1%，市場投資氣氛也大獲提振。

國泰股利精選 30 ETF(00701) 經理人蘇鼎宇指出，目前全球疫情尚未明朗，預料短線金融市場將持續整理格局。就台股來看，現在台股殖利率約 4%，在全球降息趨勢中仍具有優勢，現階段選股可緊扣高殖利率概念股，如國泰股利精選 30 ETF(00701) 嚴選低波動、高殖利率股，尤其側重配息穩定且獲利相對穩健的金融股，其高殖利率在低利環境中依舊吸引資金進駐，買氣佳也連動提高下檔保護力。

觀察近期台股遭國際股市拖累跌幅較重期間 (2/24-3/2)，台灣加權指數跌幅達 3.16%，同時間，低波動股利精選 30 指數僅下跌 2.23%，較大盤跌得少且跌幅明顯低於其他指數，因該指數成分股以低波動及高殖利率金融股為主，使其在股市震盪時極具防禦力，連帶也使追蹤該指數的 ETF 更具投資吸引力。

資料來源：CMoney，國泰投信整理，2020/03/04

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