遲遲不降？經濟學家估南韓央行四月降息

在抵禦疫情帶來的經濟衝擊上，隨著美國聯準會 (Fed) 在內等全球央行陸續採取行動，南韓央行 (BoK) 在貨幣政策方面所面臨的壓力亦相形沈重，部分經濟學家預期，南韓央行有可能在 4 月的利率會議前下調利率。

儘管越來越多跡象顯示南韓經濟面臨疫情的強大衝擊，南韓央行上週意外維持基準利率在 1.25% 不變，既使 Fed 週二 (3 日) 宣佈緊急降息後，南韓央行依舊未如市場預期立刻採取行動。

如今部分經濟學家開始預期，南韓央行將在本月召開緊急會議削減利率，由於下一次利率會議是在 4 月，市場擔心若等到那時，經濟損失可能變得更難以控制。南韓央行在上週的利率會議中預計，2020 年 GDP 估成長 2.1%，低於此前預期的 2.3%。

摩根大通 (JP Morgan) 經濟學家 Park Seok-gil 表示，儘管 3 月沒有定期利率會議，我們現在預計南韓央行本月可能透過一次期間會議將利率下調 25 個基點。

南韓央行上一次緊急降息是在 2008 年 (圖：Bloomberg)

Loyola-Marymount University 美籍韓裔經濟學教授孫正索表示，南韓央行已錯過支持國內經濟的機會，與需要議會批准的額外預算不同的是，貨幣政策在時間上彈性較足，能夠很快實施，南韓現在需要緊急行動。

Fed 週二 (3 日) 緊急降息兩碼後，澳洲、馬來西亞央行雙雙跟進，也在當日下調利率至歷史新低，不過和其他央行同業不同，目前南韓央行依舊維持利率不變立場。

南韓央行總裁李柱烈在週三 (4 日) 召開會議，重申貨幣政策在因應疫情上十分有限，不過也承認自上次利率會議以來，包含 Fed 緊急降息在內，全球利率政策環境已出現改變。

在國內政黨壓力上，南韓執政黨民主黨週四 (5 日) 提到 Fed 的緊急降息，並呼籲央行在貨幣政策方面做出適當判斷。文在寅當局也宣布追加 11.7 兆韓元 (約新台幣 2968 億元) 預算作為抗疫及提振經濟措施。

南韓央行之所以不願迅速採取行動，或許反映出該行在財務風險上的擔憂。市場認為，再次降息可能提升原本就過高的家庭債務並刺激房價上漲，這是文在寅政府今年初表示亟需努力的部分。另外，由於央行此前曾表示該國利率需要高於其他主要貨幣國家，反映出該行可能擔心政策彈藥枯竭。

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