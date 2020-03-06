不再佛系？日本強制隔離中韓旅客14天 延後習近平訪日行程

日本政府週四 (5 日) 宣布，對來自中國、韓國的遊客實施為期兩週的隔離，推遲中國領導人習近平 4 月訪日行程，並堅持東京奧運會如期舉辦。

隨著武漢肺炎疫情 (COVID-19) 全球升溫，日本疫情快速擴散，截稿前，日本 (不含鑽石公主號) 確診數達 360 例，死亡數達 6 例，而鑽石公主號則有確診 696 例，死亡數達 6 例。

日本首相安倍晉三週四 (5 日) 晚間召開防疫對策本部會時議表示，自下週一 (9 日) 開始至 3 月底，強制要求來自中國 (含港澳民眾) 與南韓的旅客，將在指定檢疫站隔離兩週，避免使用日本公共交通工具。

此外，日本將暫停已向中國和南韓發放簽證的效力，限制只能自東京成田機場和關西機場入境。本週六 (7 日) 起，南韓與伊朗部分地區的公民禁止入境。

安倍首相週四表示：「隨著其他國家疫情擴大，現在是關鍵時刻，必須繼續執行積極的邊境管制措施和國內措施。展望未來，我們將繼續採取必要措施，充分利用法律制度和預算，以解決社會動盪，同時密切關注口罩採購情況。」

至於中國領導人習近平原訂四月初將訪問日本，日本官房長官菅義偉表示，中日兩國決議延期並以防疫優先，調整後的日期尚未決定。

日本奧運大臣橋本聖子 (Seiko Hashimoto) 週四堅持，2020 年東京奧運會將按計劃舉辦。

為了怕影響東京奧運，日本政府一開始採取「佛系防疫」。(圖片：AFP)

為了怕影響東京奧運，日本政府一開始採取「佛系防疫」令日本民眾詬病，包括僅專注於處理重症，讓民眾自立救濟，規定輕症患者，先在家療養，發燒四天才需要通報，要求企業機關自主防控，自覺管理。

鑽石公主號成為病毒培養皿，上船檢疫員掉漆不戴護目鏡中鏢，還有日本厚生勞動省官員失言表示，不要咳得像哥吉拉就不會傳染。如今，日本確診數節節攀升，日本民眾怨聲載道，日本政府也似乎逐漸加強了防疫力道。