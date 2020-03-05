南韓武漢肺炎確診突破6千！死亡人數累計達40人

南韓的武漢肺炎確診病例在週四 (5 日) 突破 6 千人。根據南韓的中央防疫對策本部在週四 (5 日) 傍晚所公布的數據，該國自當日凌晨 0 點至下午 4 點的這段期間，又新增 322 例確診。至此，累計確診人數已達 6088 人，死者新增 5 人累計至 40 人。

南韓自從 1 月 20 日發現首例的武漢肺炎確診病例後，累計確診在 2 月 26 日突破千人，並陸續在 2 月 28 日突破 2 千人，2 月 29 日突破 3 千人，3 月 2 日突破 4 千人，3 月 3 日突破 5 千人。

根據《韓聯社》4 日報導，光是大邱與鄰近的慶尚北道，確診人數就接近 5 千人。其中大邱有 4006 人，慶尚北道有 774 人。這些案例絕大多數都與新興宗教團體的新天地教會有關。

大邱的新天地教會 (圖片：AFP)

南韓衛生當局表示，大邱的病床不足，因身體不適而等待住院的人數約有 2300 人。並預估近期內的武漢肺炎確診人數還會向上攀升。

南韓總統文在寅於 3 日表示，該國已正式向新冠病毒宣戰。青瓦台也宣布，文在寅原訂 3 月中旬的阿拉伯聯合大公國 (UAE)、埃及、土耳其等訪問行程也將取消。

也由於南韓當地的口罩嚴重不足，當局也開始實施嚴格的出口管制措施，並強化口罩生產。