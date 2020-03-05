Fed 3月例會再降息? 聯準銀行官員：別太篤定

美國聖路易聯邦準備銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週三 (4 日) 表示，市場參與者不該認為聯準會 (Fed) 在 3 月 17-18 日開會時篤定會再度降息。

華爾街日報報導，布拉德接受彭博電視訪問時，談到 Fed 週二緊急降息 2 碼 (50 個基點) 對未來貨幣政策有什麼意義，他說：「如果 3 月開會很可能會降息，何不早點行動？」

布拉德說，政策利率已經來到正確的位置，降息是針對疫情衝擊可能導致美國經濟趨緩所做的保護性措施。

Fed 在當天發布的聲明中強調美國經濟依然強健，但病毒對經濟活動造成的威脅不斷演變。

金融市場先前已經預測到降息，如今認為 Fed 可能再降利率，但布拉德對這一點存疑，他說：「我不會過度關注 3 月會議，到時候的新資訊不會比現在多太多。」布拉德今年沒有投票權。

他說，Fed 已經展現自己有可能隨時改變政策利率，代表未來有充裕的空間因應快速變遷的情勢。

儘管如此，多家華爾街銀行認為 Fed 3 月開會可能還會有進一步的行動。摩根大通 (J.P. Morgan) 經濟學家 Michael Feroli 預測利率再降 1 碼，他認為雖然現在評估疫情對經濟的衝擊為時尚早，但週二的降息幅度事後看來可能還不夠。

渣打銀行 (Standard Chartered) 經濟學家 Steve Englander 則預測 3 月和 4 月都會降息。依據過往經驗，每當 Fed 在非例行會議降息，接下來登場的例行會議通常會有大幅度的降息，不過他認為這一次 Fed 在例行會議上可能放慢腳步，改採較和緩的降息幅度。

立場鴿派的布拉德在 Fed 週二降息前曾質疑降息的必要性，表示疫情發展可能導致 Fed 降息，但目前沒有必要降低借貸利率。當記者週二決策後詢問 Fed 主席鮑爾對部分官員認為降息時機未到的看法，鮑爾回應說：「過去幾周以來，我們發現病毒影響範圍擴大，開始在美國擴散，這對經濟展望構成風險，因此我們決定採取行動。」