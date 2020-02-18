1
新聞
粉絲團
首頁
新聞
頭條
人氣
台股
國際股
Ａ股港股
外匯
期貨
台股
台指期
興櫃
未上市
台股下單
股市Talk
台股股市Talk
國際股市Talk
智慧選股
外匯
新聞
路透即時外匯
交叉匯率
新台幣
人民幣
日元
歐元
研報
全球市場
國際股
美股
陸港股
日股
國際期貨
債券
黃金
全球央行
經濟指標
StockQ
基金
我的基金
基金搜尋
基金排行
債券專區
配息專區
研究報告
基金交易平台
AI 理財
趨勢寶
基金比賽
交易
基金交易
鉅亨基金交易平台
帳戶登入
免費開戶
基金申購
最新優惠
投資雷達
AI 理財
趨勢寶
理財
銀行服務
試算工具
理財新聞
固定收益
部落格
名家專區
人氣排行榜
最新文章
基金老司機
影音
頭條
人氣
台股
國際股
A股港股
外匯
期貨
房產
理財
消費
雜誌
鉅亨新視界
專題
區塊鏈
研究報告
理財
基金
防疫投資這樣做 鎖定美元投資級債有解
保德信投信
2020/02/18 18:14
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
因應新冠狀病毒， 回防強勢美國美元投資級債，兼顧收益機會與防禦。(圖:AFP)
Tag
投資級債
美元
防疫
新冠狀病毒
保德信投信
<
p
facebook comment
FONT SIZE
ICON PRINT
相關新聞
1.
◆外資連續5日買超個股
02/18
2.
【鉅亨買基金】美歐不同調，美元資產續走強-一週回顧及表現
02/17
3.
鉅亨買基金週報_美歐不同調，美元資產續走強
02/17
4.
肺炎疫情擾了一池春水 上半年重大展覽取消一覽 買氣料將遞延
02/15
5.
◆外資連續5日買超個股
02/15
6.
〈紐約匯市〉疫情延燒 美元續漲 德國經濟停滯 歐元暴 ...
02/15
7.
新手投資》投資工具百百種 為什麼要選基金？
02/14
8.
股市震盪，新興債走自己路
02/14