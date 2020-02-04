2月降息有望？中國人行調降逆回購利率透端倪

週一 (3 日) 中國人行 (PBoC) 在公開市場進行總額人民幣 1.2 兆元的逆回購操作，其中，7 天期與 14 天期得標利率均較前一次操作降低 10 個基點。已有專家預期後續 MLF 利率，以及 2 月 20 日的 LPR 報價也將順應向下調整。

中國 7 天期逆回購利率 圖片：Zerohedge

中國人行貨幣政策委員會委員馬駿表示，一般在農曆春節後中國通常會出現現金回籠及流動性需求下降的現象，因此中國人行一般不會進行逆回購操作。但今年春節情況不同，因此在春節過後中國人行立即釋出流動性，是為防疫預做準備。

他進一步指出，公開市場操作得標利率下降帶動市場整體利率下滑，有利於降低資金成本，紓緩企業財務壓力，並抵消疫情對經濟，特別是對小微企業的衝擊。

而且中國人行超出預期的釋出流動性，會進一步使市場利率下跌，且他認為，中國人行依慣例於月中進行的 MLF 操作，得標利率也可望下降。

馬駿表示，在 1 月初中國人行降準後，可能部分銀行已根據資金成本變化下調自身報價，只是尚未達到使 LPR 下調的數值。而之前降準效應再加上這次中國人行超出預期的釋出流動性，使得本月 20 日公布的 LPR 報價下調機率明顯增加。

(圖片: AFP)

中國東方金誠信評指出，中國人行展開大額逆回購操作，且得標利率下降，這已顯示在目前動員防範疫情的背景下，貨幣政策正在「量」與「價」兩個層面同時提供援助，象徵反週期調節力道正在增加。

此外，若 2 月份 LPR 報價下調，則企業貸款利率有可能以更大幅度下修。這將在一定程度上刺激企業貸款需求，預計第一季新增社會融資、人民幣信貸規模可能大幅超出去年同期水準，有助於紓緩疫情帶給總體經濟造成的短期衝擊。

招商銀行則指出，中國人行及時且充足的釋出流動性反映了貨幣政策「靈活適度」的走向。同時，在 1 月初全面降準後，近期仍可能針對中小銀行再祭出定向降準的可能性，並預期未來還有機會再降準兩次。

綜合來看，中國人行這次公開市場操作量價齊鬆，至少可起到三方面的作用：