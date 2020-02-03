再封關！香港宣佈4日起擴大中國邊境管制

為因應武漢肺炎疫情發展，香港行政長官林鄭月娥週一 (3 日) 下午宣布，週二 (4 日) 零時許將擴大邊境管制範圍，加上之前公布的限制邊境措施，屆時境內將只剩下三個連接中國的關口。

林鄭月娥週一 (3 日) 表示將自週二 (4 日) 午夜起關閉羅湖、落馬洲、皇岡以及港澳碼頭等主要港口，如今全境僅保留三個邊境檢查站運作，包含深圳灣口岸、港珠澳大橋香港口岸及香港國際機場。中國政府也宣佈暫時停止向中國居民發布前往港澳的簽證。

面對武漢肺炎疫情持續擴大，香港民眾不斷向特區政府施加壓力，要求封鎖中國邊境來防止病毒蔓延，僅管如此，香港政府依舊未宣布全面關閉與中國間的邊境，並稱全面封關對中國居民構成歧視，且違反 WHO 的呼籲。

對此，由香港醫護人員共同組成的「醫管局員工陣線」表決通過於今 (3 日) 起展開為期五天的罷工行動以示抗議。

林鄭月娥則表示：「在關鍵時刻採用這些極端的措施，只會為醫療管理局徒增負擔，這對香港的疾病管制工作以及病患權益來說非常不利，我無法接受這種方法。」林鄭月娥上週宣布關閉香港約半數的邊境檢查站，包含往返中國的渡輪和高鐵服務，並稱正在考慮採取更多隔離措施。

截至週一 (3 日) 下午 3 時，全球病例確診數已逾 17390 例，死亡 362 例，香港病例確診數已達 15 例，鄰近的澳門確診數達 8 例，兩地皆無人死亡。

武漢肺炎全球確診病例數分佈圖 (圖：Bloomberg)

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