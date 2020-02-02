穩人心！中國人行：2/3釋放1.2兆人民幣流動性

中國人行週日 (2 日) 午後宣布，為維護新型冠狀病毒疫情防控特殊時期銀行體系有充足的流動性，及貨幣市場平穩運作，2 月 3 日，中國人民銀行將展開人民幣 1.2 兆元公開市場逆回購操作，釋出資金，以確保流動性的充足供應，目前銀行體系整體流動性比去年同期多人民幣 9000 億元。

昨 (1) 日，中國人行、財政部、銀保監會、證監會、外匯局等中國五大部會聯合公布，進一步強化金融援助防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關指示，內容提出要保持流動性能充分因應市場需求，包含透過公開市場操作、常備借貸便利、再貸款、再貼現等多種貨幣政策工具，提供充足流動性。

中國人行副行長潘功勝表示，中國人行將提供充足的流動性，擴大逆週期調節力道，保持金融市場有足夠的流動性，維護貨幣市場利率平穩。特別是考慮到疫情特殊時期和延後開市的雙重影響，中國人行將透過公開市場操作等一系列貨幣政策工具向市場釋放流動性。

潘功勝強調，人民銀行還會與金融機構和金融市場保持密切溝通，充分了解市場流動性情況和流動性需求，研判流動性形勢，及時採取因應對策。

市場分析指出，2 月 3 日中國股匯開市前，中國五大金融部會聯合宣布穩定金融政策，總體考量就是希望股匯市能減少波動，穩定投資人情緒。在農曆春節這段期間亞洲市場表現來看，陸股開盤重挫已無法避免，這取決於市場機制，但如何不失控才是中國政府著力重點。

這五大金融部會已強調將按照一切有利於疫情防控和促進資本市場平穩運作的原則，在特殊時期作出特別政策因應，尊重市場機制，展現監管彈性，幫助受疫情嚴重影響的地區、企業、投資人盡速渡過難關。