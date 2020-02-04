肺炎疫情恐掀中國違約潮？最差情況壞帳恐增5.6兆人民幣

新型冠狀病毒疫情仍在擴散，國際信評機構標準普爾 (Standard & Poor's) 評估，中國 GDP 成長恐因疫情衝擊而減緩，並導致中國銀行業也將承受壞帳壓力，初估在最差的情況時，中國銀行業不良貸款可能新增人民幣 5.6 兆元，中國銀行業不良貸款率將自目前水平飆升兩倍以上至 6.3%，備抵呆帳覆蓋率將由 1.88 倍急跌至 55%。

截至 2019/9/1 之中國不良貸款率 圖片：CEIC

中國經濟的衝擊取決於何時疫情能止穩不再擴散，及中國政府如何推出有效政策緩和經濟下滑的影響。標準普爾在參考 2003 年 SARS 期間，中國單季 GDP 成長下滑 1.7 個百分點的經驗推估，新型冠狀病毒肺炎擴散幅度超越 SARS，因此對 GDP 衝擊可能會更大。

同時，標準普爾提到，即便現今中國經濟和銀行體系較 2003 年時已強大得多，但 2003 年中國剛受惠加入 WTO，經濟成長動力極強，使得當時經濟復原速度快。

可是目前中國經濟面對的風險有增無減，可能減緩經濟從疫情衝擊回復的腳步，這對於中國銀行業更為不利。此外，中國銀行業的資本適足率也將因此下降 3.86 個百分點。

規模達 41 兆美元的中國銀行體系，特別是中小型地方銀行，已經受到中國經濟創 30 年來最慢成長速度和貸款違約急速增加，而承受著節節升高的壓力。而在美中貿易爭端未完全結束，及中國政府對影子銀行的打壓下，對於中國經濟及銀行業均產生負面影響。

去年中國政府接管一家銀行，且援助其他存在風險的地區性銀行，當中包含向連續兩年沒有公布財報的中型銀行「恆豐銀行」挹注資金 140 億美元。中國工商銀行等三家大型公股銀行還作出入股錦州銀行之舉，均反映出在肺炎疫情爆發前中國銀行業原本既有的危機。