為何中國人行無法拯救武漢肺炎突襲的中國經濟?

週一 (3 日) 中國人民銀行 (人行) 展開 1.2 兆人民幣逆回購操作，維持流動性，但華爾街許多經濟學家認為，即便是大幅降息和其他形式的寬鬆政策可能也無法提振中國經濟。

中國近期展開了一系列貨幣措施，希望降低新型冠狀病毒疫情對中國經濟的衝擊，但華爾街需多分析師認為，中國經濟成長率「保六」難度將大增。

花旗下調了今年中國國內生產總值 (GDP) 的預期，認為第一季中國的經濟成長率可能只有 4.8%，但也認為相關部門將不得不打破相對於 GDP 3% 的財政赤字率的財政規則，來減緩經濟活動螺旋式下行。

花旗經濟學家 Xiangrong Yu 寫道：「預計 2019-nCoV 對經濟帶來負面影響集中在短期。在疫情得到控制、政府開始修復經濟之前，根據過去幾天的形勢發展，我們認為經濟下行風險更大。」

中國經濟已放緩的情況下出現一個重大的未知因素，即新型冠狀病毒。

經濟學家 Mohamed El-Erian 週一受訪時警告，冠狀病毒是一個完全不同的故事，因為它可以癱瘓中國經濟，並阻礙全球經濟。此外，任何央行的政策都無法對付致命的病毒。

El-Erian 擔憂，病毒爆發影響供應鏈和產品需求，帶來根本性衝擊，同時還是在企業財報不佳和歐洲經濟數據疲軟的時候發生。

El-Erian 研判，武漢肺炎疫情對財務的任何影響，將首先顯示在中國經濟數據中、接著在亞洲新興經濟體以及歐洲數據中清楚浮現。

另外，Capital Economics 市場經濟學家 Hubert de Barochez 在一份報告中寫道：「我們懷疑，僅僅就週一的措施是否足以讓中國經濟重回正軌？… 最新的措施 "不會" 抵消疫情對中國經濟活動創傷，特別是受到旅遊禁令和企業停工等影響。」

Hubert de Barochez 補充稱：「即使在最樂觀的情況下，武漢肺炎疫情得到迅速控制，很快恢復正常，但我們認為，中國央行今年也需要再次降息。」