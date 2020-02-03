本週操盤筆記：陸股開市下禁空令、美1月非農、ISM製造業PMI

本週操盤筆記 (0203-0207)

1. 陸股開市下達「禁空令」：

壟罩在新型冠狀病毒疫情的陸股終於將在週一 (3 日) 開市，而面對美股、亞股、港股的普遍修正，陸股週一 (3 日) 的補跌壓力可謂是相當沉重。

以新加坡 A50 期貨觀察陸股週一 (3 日) 開盤後的補跌壓力，統計自 1 月 24 日 (陸股封關日為 23 日) 至 1 月 31 日止，新加坡 A50 期貨共下跌了 8.49%。

而面對中國股市的下跌壓力，週日 (2 日) 晚間據陸媒《21 世紀經濟報》獨家消息指出，中國證監會已連夜下達通知，要求陸股券商週一 (3 日) 起暫停「融券賣出」業務，禁止市場上的放空行為。

接到中國證監會通知的券商已對內部發佈通知指出，週一 (3 日) 起，所有兩融客戶暫停新的融券賣出交易，但此前已存續的融券賣出倉單不強制歸還。

2. 美國一月非農報告：

週五 (7 日) 美國勞工部將公布一月非農報告，市場預期，美國一月新增非農就業人數將落在 16.0 萬人，估計將優於上月的 14.5 萬人；失業率則估計將持平於前月的 3.5%。

上週四 (30 日) 美國聯準會 (Fed) 召開一月利率會議，Fed 於會後聲明內「下調」了對於家庭支出之看法，Fed 一月會議指出，美國家庭支出一直以「溫和」步伐擴張，一反先前十二月時所使用之措辭，稱家庭支出一直以「強勁」步伐擴張。

Fed 在一月會議聲明中重申，雖然美國的企業固定投資和出口仍然疲軟，但美國經濟仍是走在溫和擴張的路徑之上，勞動力市場仍表現強勁，近月來美國就業增長穩定，失業率保持在低水平。

鮑爾並在記者會上表示，家庭等消費者支出增長在 2019 年下旬已放緩至溫和狀態，但是支出的基本面依舊穩固，而勞動力市場表現也是相當優秀，薪資出現增長，尤其是低收入工作，鮑爾並認為，勞動參與率的回溫，正暗示美國勞動力市場還有更多的提升空間。

3. 美國 ISM 製造業 PMI：

週一 (3 日) 美國供應管理協會 (ISM) 將公布一月 ISM 製造業 PMI 終值，市場預期，一月 ISM 製造業 PMI 將落在 48.4，雖然對比前月的 47.4 是出現好轉，但仍低於 50 的景氣分水線。

而中國正爆發新型冠狀病毒疫情，這恐導致中國 Q1 需求大減，進而影響全球經濟以外，美國本土也正因為波音的停產危機，可能拖累整體的資本支出下滑。

上週二 (28 日) 美國公布 12 月耐久財訂單月增率終值報 2.4%，但其中 90% 來自國防訂單，事實上，美國 12 月非國防飛機及零件訂單是大跌 75%，這導致了企業資本支出領先指標的「非國防資本財訂單」報月減 0.9%。

市場經濟學家認為，目前美中貿易戰仍未降低關稅，再加上新型冠狀病毒疫情勢將衝擊 Q1 的中國需求，而波音作為美企資本支出的大宗，卻也身陷停產泥沼，美國製造業景氣短期之內，可能難見樂觀。

4. 美股財報週持續：

本週美股將有 Google (GOOGL-US)、恩智浦 (NXPI-US)、Lumentum (LITE-US)、迪士尼 (DIS-US)、英飛凌、高通 (QCOM-US)、百度 (BIDU-US)、Uber (UBER-US)、默克 (MRK-US) 等公司將公布財報。

美股市場尤其關注 Google、迪士尼等重要權值股的財報表現，台股市場則是高度關注高通、恩智浦、Lumentum、英飛凌等公司財報。