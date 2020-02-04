SIA：貿易戰打擊晶片股 2019年銷售創近20年最差

由於最大晶片生產國美國與最大消費國中國之間經歷貿易戰，去年全球半導體產業遭遇近 20 年來最嚴重的銷售低迷。

半導體產業協會 (SIA) 週一 (3 日) 發布數據，2019 年半導體銷售額為 4120 美元，年減 12%，這是自 2001 年以來的最大跌幅，當時產業正歷經網路泡沫破滅，產業銷售額慘跌 32%。

數據顯示，去年第 4 季的銷售額為 1083 億美元，年減 5.5%，但季增 0.9%；其中 12 月銷售額為 361 億美元，年減 5.5%，較前月下降 1.7%。

SIA 總裁兼執行長 John Neuffer 發布聲明表示，2019 年下半年，全球市場有所反彈，第 4 季較第 3 季略有成長，預計 2020 年為溫和的成長。不過他指出，為了使這種情況繼續下去，中美需要在上個月宣布的第一階段貿易協議的基礎上繼續前進。

(圖: SIA 新聞稿)

Neuffer 強調，政策上必須要能促進自由貿易，並確保全球市場開放，才能在未來幾個月內持續復甦。

在半導體各部門中，以銷售額看，記憶體和邏輯晶片占比重最高，各自的總銷售額達 1064 億美元，但記憶體產品的銷售額 2018 年大減了 32.6%，此外，DRAM 產品的銷售額下降 37.1%，NAND 快閃記憶體產品的銷售額下降了 25.9%。去除記憶體產品計算，其他半導體產品年減幅度合計為 1.7%。

以地區來看，所有地區的年銷售均下滑，以美洲下跌 23.8% 最高，亞太地區 / 其他地區減 0.9%，中國減 8.7%，日本少 10%。

儘管如此，投資人仍選擇押注未來晶片的反彈。以美股來看，標普 500 指數表現最佳的 10 家公司中有 5 家，是晶片製造商或晶片設備公司。 Advanced Micro Devices Inc.(AMD) 是全年度表現最佳的個股，股價增長 148%。