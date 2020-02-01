〈分析〉一文解析MOSFET、IGBT產業與獨領風騷之處

功率半導體是電子裝置中電能轉換與電路控制的核心，主要用於改變電子裝置中電壓和頻率，及直流交流轉換等。只要在擁有電流電壓及相位轉換的電路系統中，都會用到功率零組件。

基本上，功率半導體大致可分為功率離散元件 (Power Discrete) 與功率積體電路 (Power IC) 二大類，其中，功率離散元件產品包括 MOSFET、二極體，及 IGBT，當中又以 MOSFET 與 IGBT 最為重要。

MOSFET、IGBT 主要用於將發電設備所產生電壓和頻率雜亂不一的電流，透過 一系列的轉換調製變成擁有特定電能參數的電流，以供應各類終端電子設備，成為電子電力變化裝置的核心元件之一。

而全球功率半導體市場中，用於工業控制比重最高，達 34%，其次是汽車及通訊領域各占 23%，消費電子則占 20%。

近年來，功率半導體的應用領域已從工業控制和消費電子拓展至新能源、軌道交通、智慧電網、變頻家電等市場，整體市場規模呈現穩定成長趨勢。根據 IHS Markit 預測，2018 年全球功率元件市場規模約為 391 億美元，預估至 2021 年市場規模將上升至 441 億美元，年複合成長率為 4.1%。

資料來源: IHS

而 IC Insights 則指出在各類半導體功率元件中，未來最看好的產品將是 MOSFET 與 IGBT 模組。

MOSFET 是一種可以廣泛使用在類比電路與數位電路的場效電晶體，具有導通電阻小，損耗低，驅動電路簡單，熱阻特性佳等優點，特別適合用於 PC、手機、行動電源、車載導航、電動交通工具、UPS 電源等電源控制領域。

而 2016 年，全球 MOSFET 市場規模達 62 億美元，預估到 2022 年，全球 MOSFET 市場規模將接近 75 億美元，而這之間年複合增長率將達 3.4%。

至於 IGBT 則是由雙載子接面電晶體 (BJT) 和 MOSFET 組成的複合式半導體功率元件。兼有 MOSFET 的高輸入阻抗和 BJT 的低導通電阻兩方面的優點。IGBT 驅動功率小，非常適合應用於直流電壓為 600V 及以上的變流系統，如交流電機、變頻器、開關電源、照明電路、牽引傳動等。

資料來源: IHS, 二極體、MOSFET 和 IGBT 產值 (億美元)

隨著消費者對於充電效率的要求逐漸提升，手機充電出現快充模式，意即透過提高電壓來達到高電流、高功率充電，但高電壓存在安全隱憂，需要加入整流的 MOSFET 來調整。

而後來出現較為安全的閃充模式，主要是透過低電壓、高電流來實現高速充電，這對同步整流 MOSFET 的要求更高。

另一方面，則是汽車產業的變化，目前汽車產業發展已從傳統汽車朝向電動車前進。而汽車電子化程度的提升，最大受惠者就屬功率半導體。傳統燃油汽車中，功率半導體主要用在啟動、停止和安全等領域，比重只有 20%。依照傳統汽車中，以半導體單車價值 350 美元計算，功率元件價值約在 70 美元。

但進入到電動車世代，其電池動力模組要用大量的電力設備，電力設備中都含有功率半導體，混合動力汽車的功率元件比重 40%，純電動汽車的功率元件比重達 55%。依照純電動汽車半導體單車價值 750 美元計算，功率半導體價值約在 413 美元，是傳統汽車約 6 倍

MOSFET、IGBT 國際大廠把持

MOSFET 市場主要由英飛凌佔據，根據 IHS 統計指出，英飛凌市占高達 27%，排名第二為安森美，市占率 13%，第三則是瑞薩的 9%。

而在價值含量高的高壓 MOSFET 領域中，英飛凌更是以 36% 的市占率大幅領先所有競者對手，意法半導體與東芝則以市占 19% 及 11% 分居二、三名。



資料來源: IHS

至於在 IGBT 市場中，則是由英飛凌，三菱和富士電機處於領先位置，安森美則主攻在低壓的消費電子產業，電壓在 600V 以下。而中高壓 1700V 以上領域，則是應用在高鐵，汽車電子，智慧電網等，基本被英飛凌、ABB 和三菱壟斷。



資料來源: IHS

MOSFET 與 IGBT 各具優劣

MOSFET 依內部結構不同，可達到的電流也不同，一般大到上 KA 也是可行，但 MOSFET 耐電壓能力沒有 IGBT 強。

而 MOSFET 優勢在於可以適用高頻領域，MOSFET 工作頻率可以適用在從幾百 KHZ 到幾十 MHZ 的射頻產品。而 IGBT 到達 100KHZ 幾乎是最佳工作極限。

最後，若當電子元件需要進行高速開關動作，MOSFET 則有絕對的優勢，主要在於 IGBT 因有整合 BJT，而 BJT 本身存在電荷存儲時間問題，也就是在 OFF 時需耗費較長時間，導致無法進行高速開關動作。

所以綜合來看，MOSFET 適用在攜帶型的充電電池領域，或是行動裝置中。至於 IGBT 則適用在高電壓、大功率的設備，如電動馬達、汽車動力電池等。

